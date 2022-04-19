Россия начинает признавать экономические проблемы 19 апреля, 16:00 Цей матеріал також доступний українською

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Некоторые проблемы не могут не признавать даже российские власти, а все больше россиян рискуют остаться без работы.

За последние три дня в России прекратили работу две иностранные компании: французский бренд косметики L’Occitane закрыл магазины, а финский производитель красок Teknos остановил завод. В этих двух компаниях работало не менее тысячи сотрудников, которые, вероятно, могут потерять работу уже в ближайшем будущем.

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Несмотря на то, что некоторые международные компании, такие как Google, JPMorgan или Visa перевезли или хотя бы предложили релокейт своим российским офисам, прогнозы неутешительны. Даже мэр Москвы уже публично признал, что из-за выхода иностранных компаний ожидает около 200 тысяч безработных жителей столицы и готовит для них возможности переквалификации и общественные работы.

Проблемы (может, даже еще большие) будут и у тех, кто работает в российских компаниях. Российский бизнес приостанавливает все свои новые проекты. Ранее об этом уже заявляли представители гостинично-ресторанного бизнеса, а сейчас замораживают открытие новых точек крупнейшие продуктовые ритейлеры РФ. Это значит, что новых вакансий на рынке труда тоже станет меньше.

К тому же часть российских компаний из-за санкций оказывается на грани дефолта или упускает возможности оптимизировать налоги в оффшорных зонах, как это произошло с финансовой «дочкой» российского оператора нефтегазовых танкеров Совкомфлот.

Кроме того, уже даже российский Центробанк признал, что экономику страны ожидают проблемы с производством из-за санкций на импорт-экспорт и логистику. Эти проблемы также ударят по работникам этих компаний. Так что прогнозы аналитиков относительно 2 млн безработных вполне могут сбыться.

Где производства не остановятся, а найдут заменители импортируемым комплектующим или сырью, там вырастет цена конечного продукта. Уже сейчас россиян предупреждают, что подорожает хлеб — 80−90% хлебопекарен в РФ работали на европейском оборудовании, поставщики которого сейчас не работают со страной.

И даже возможностей отвлечься от неутешительных экономических реалий у россиян становится все меньше: в понедельник студия Paramount прекратила вещание своих развлекательных каналов, таких как Paramount Comedy, MTV и Nickelodeon, а из российского AppStore исчезло приложение Spotify.

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