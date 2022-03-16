S.T.A.L.K.E.R. для россиян только в реальности 16 марта, 14:15 Цей матеріал також доступний українською

Россию продолжают покидать международные компании, а российским компаниям все чаще грозит дефолт — таковы итоги экономической «спецоперации» в рф 15 марта

Бизнес-потери и предательства

Во вторник сразу 9 международных компаний сообщили о прекращении сотрудничества с РФ — от разработчиков компьютерных игр до авиаперевозчиков. В результате 13 привычных для российского потребителя брендов исчезнут с рынка.

Еще три компании ограничивают работу со страной-агрессором или рассматривают возможности полного выхода из российского бизнеса. Так, немецкий страховщик Allianz останавливает новые сделки страхования и инвестиции, а юридическая фирма Baker McKenzie покидает российские подразделения и будет работать как независимая юридическая фирма, не станет сотрудничать с аффилированными со страной-агрессором лицами ни в одной точке планеты. Кроме того, итальянский банк UniCredit рассматривает вариант прекращения деятельности в рф.

Если все компании, которые сегодня намерены прекратить деятельность в россии, примут такое решение, то страна потеряет еще около 5 тысяч рабочих мест. Четыре тысячи сейчас обеспечивает UniCredit. Еще, по меньшей мере, 750 сотрудников работают на заводе французского производителя шин Michelin, который сообщил о приостановке экспорта и производства в россии.

Среди ІТ-компаний доступ к своим продуктам и услугам для российских потребителей закрывают украинская студия GSC Game World (разработчик игры STALKER), корпоративный мессенджер Slack компании Salesforce, сервис email-рассылок для бизнеса Mailchimp, а также торгово-информационная платформа Refinitiv (ранее — Reuters).

Кроме того, авиакомпания Korean Air «из соображений безопасности» приостанавливает рейсы в Москву и Владивосток, а также курсирование в воздушном пространстве россии.

Продолжается и бойкот российских энергоресурсов. Крупнейшая норвежская нефтяная компания Equinor прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктами, а морской грузовой перевозчик Maersk отказывается от закупки российской нефти.

Всемирно известного алкоголя на полках российских супермаркетов тоже станет меньше. Поставки и инвестиции в россию останавливает группа William Grant & Sons, в портфеле которой такие бренды виски, как Glenfiddich, Grant’s, Monkey Shoulder, Tullamore DEW

Российские компании на грани дефолта

Сейчас очень часто говорят о возможном дефолте рф. При этом забывают еще об одной важной составляющей — угрозе дефолта крупных российских компаний. Впрочем, это тоже очень вероятный сценарий. Риск таких дефолтов возможен скорее из-за санкционных ограничений, а не из-за неплатежеспособности.

Продолжается и бойкот российских энергоресурсов

К примеру, 15 марта VK Company Limited («ВКонтакте») сообщила о возможном объявлении технического дефолта по облигациям. Этот долг компании торговался на Лондонской фондовой бирже (LSE), но с 3 марта из листинга последней исключили бумаги компании. По условиям долговых бумаг, если 10 дней торги по ним не проходят, то кредиторы могут потребовать погашения уже с 16 марта.

VK Company сейчас пытается как-то уладить ситуацию. Впрочем, в условиях санкций это крайне сложно. К тому же внесение в список подсанкционных лиц Великобритании руководителя VK Кириенко вряд ли способствует успеху компании.

В общем, учитывая количество санкций в отношении крупнейших госкомпаний РФ — например, «Роснефти», «Газпром нефти», КамАЗ, «Транснефти» и других, — подобных преддефолтных сообщений будет появляться все больше.

Фантазийные санкции России

Из ироничного — 15 марта россия ввела санкции против топ-чиновников США — Байдена, Блинкена, Салливана и других. Возможно, это звучит круто для жителя отдаленной русской глубинки. Но по факту эти санкции, как и многие из того, что продуцирует страна-агрессор — призрачная фикция больного воображения путина и его кремлевских муртадов.

Для цивилизованного мира, не желающего иметь ничего общего с агрессором, эти санкции — как попытка сбить самолет копьем.

Поддержка украинского бизнеса на подходе



Ну и напоследок немного хороших новостей из Украины. Верховная Рада в очередной раз собралась, чтобы принять ряд законопроектов, необходимых для поддержки военных и населения на пути к победе. Среди прочего, проголосовали за основу и в целом общий законопроект с необходимыми налоговыми моментами для помощи бизнесу, обороны и гражданам в период войны. Законопроект № 7137-д, в частности, предусматривает отмену налогообложения горючего и введение льготного режима налогообложения для предпринимателей в размере 2% от оборота, а также еще более 40 новаций, о которых подробнее уже рассказывал в колонке для НВ.

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