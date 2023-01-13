Что говорит об Украине Индекс экономической сложности 13 января, 19:00

Конкуренция в сложных технологиях очень высока и просто деньгами трудно победить

Индекс экономической сложности (Economic Complexity Index) — не знал о таком еще недавно ваш «экономист на диване».

Есть Гарвардский университет, в котором есть Школа управления имени Джона Кеннеди, в которой есть Лаборатория экономического роста (Harvard Growth Lab), и она уже двадцать лет делает этот рейтинг под руководством известного экономиста Рикардо Хаусманна. Этот человек работал министром правительства и далее членом совета директоров Центробанка Венесуэлы — спокойно, это было в 90-х годах, когда эта страна все еще была самая богатая в Латинской Америке. А потом уехал в Америку — когда к власти пришли леваки.

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И начал изучать развитие экономик разных стран — поставив себе цель найти такой индекс, который бы лучше других ответил на вопросы:

1) Как объяснить изменение разницы в доходах на душу населения в разных странах?

2) Как лучше всего предсказать будущий рост экономики страны?

И нашел такой индекс, который, как они пишут «лучше всего отвечает на эти два вопроса, если рассматривать одну меру измерения». То есть, если нам не хочется очень сильно думать, какая страна будет расти и богатеть, и читать на эту тему много статей и книг и смотреть много аналитических цифр — можно смотреть только на данный индекс.

Как они считают? Если просто: они берут всевозможный промышленный экспорт и экспорт услуг из страны по классификатору ВТО и каждой позиции присваивают некий коэффициент — чем сложнее произвести, тем выше коэффициент. Потом смотрят, насколько широк (diversity) экспорт страны и насколько распространены (ubiquity) те позиции, которые страна продает на экспорт (то есть, сколько еще стран такое же производят и насколько сложны их экономики — то есть, по сути, строят такое дерево сложности).

Удивило меня довольно высокое место Беларуси

Самые топовые продукты — это сложные станки и оборудование, электроника и сложные химические продукты. Самое простое — сырье и первичные продукты сельского хозяйства.

И строят они это рейтинг с 2000 года — последний пока за 2020 год (данные, как всегда, очень долго они получают от стран и разных международных баз данных). Поэтому интересно смотреть не только последний рейтинг стран за 2020 год, но и прогресс за 21 год каждой страны.

И вот я построил график тех стран, который нам, наверное, более всех интересен.

Мы видим, что бессменный лидер за все года — Япония — всегда на 1 месте. Германия сейчас на 3 месте (на 2-ом Швейцария). Южная Корея сейчас на 4, а была на 21-ом — огромный прогресс! США были на 9-ом месте — и упали до 12-го — конкуренция в сложных технологиях очень высока и просто деньгами тут трудно победить.

Но это все страны с очень сложной экономикой, производящие продукцию, которая нам тут и не снилась.

А мы глянем на то, что нам близко — Чехия сейчас занимает 6-ое место и поднялась с 14-го. Чехи молодцы, смогли привлечь к себе очень много иностранных инвестиций и производят теперь крайне сложные продукты. Венгрия сейчас на 9-ом месте, но поднялась туда с 23-го. И те люди, которые говорят, какой нехороший Орбан, пусть подумают: больший промежуток этих 20 лет именно он руководил страной. Видно, что несмотря на его странности — в экономике он хорошо разбирается. Но вы над ним можете продолжать смеяться. Румыния поднялась на 19-ое место — с 31-го. Гигантский результат! Польша сильно уступает этим лидерам — на 26-ом месте — и была примерно там же 20 лет назад — на 28-ом.

Несмотря на сильный рост Китая — с 46-го на 17-ое место — там все равно еще слишком много производится простых продуктов и очень мало услуг на экспорт. Невероятный рост показал Вьетнам — самый большой рост из всех стран на самом деле. Со 107-го на 52-ое место. Напомню, во Вьетнаме (как и в Китае) тоже рулит Компартия (что бы это могло нам сказать?). На 20-ом месте — замыкая лучшую самую топовую зону таблицы — находится Мексика — там строят очень много передовых производств американские инвесторы, которые не хотят полностью зависеть от Китая.

Удивило меня довольно высокое место Беларуси — 31-ое! Это сильно опережает и Украину (49-ое), и Россию (51-ое). Интересно, что обе эти страны, где были в 2000 году, там и остались в 2020 году. И у той, и у другой были скачки вверх — но потом обе резко пошли вниз и там и остались. Обе страны находятся в средней зоне — в компании, к примеру, Бразилии, Греции, Индонезии и Вьетнама (который скоро уйдет в хорошую зону). Как бы нам не хотелось находиться близко к Чехии, Румынии, Польше — пока мы в компании с Россией с точки зрения потенциала экономики. Извините, если кого-то обидел.

Ну и самый главный вопрос — а как привлечь инвестора в Украину после войны? Построить завод и до войны было очень трудно — без взяток получить электрику и газ — нереально. Сколько органов должно было подписать разрешения, чтобы строить — спросите у тех, кто строил. Про землю молчу. Ну и сейчас у нас как никогда сильна партия «Давайте увеличивать налоги и жестко наказывать тех, кто их не платит», «Пусть потом с нами судятся в нашей самой справедливой судебной системе!»

Текст публикуется с разрешения автора

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