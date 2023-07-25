Новая реальность. Почему сейчас стоит вспомнить 80-е 25 июля, 20:46

Хороший повод оглянуться назад на неолиберальную повестку дня

Впервые напечатано на americanpurpose.com. Колонка опубликована с разрешения редакции

Во многих кругах слово «неолиберализм» стало использоваться как общий оскорбительный термин. Из уст латиноамериканских популистов, таких как Кристина Фернандес из Аргентины или Андрес Мануэль Лопес Обрадор из Мексики, это просто синоним капитализма, который они осуждают как корень неравенства и эксплуатации.

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Более разумным является ограниченное определение, которое я использовал в моей последней книге «Либерализм и Несогласие». Здесь оно имеет отношение к специфической интерпретации рыночной экономики, связанной с такими экономистами, как Милтон Фридман и Чикагская школа, сформулировавших широкую критику государственного вмешательства в рынки с точки зрения экономической эффективности. Это привело к политической программе, проводимой такими политиками, как Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер, настаивавших на ряде реформ, включая снижение торговых барьеров и субсидий, стабильность денежной массы, фискальный баланс, дерегулирование, приватизацию и тому подобное — знаменитый «Вашингтонский консенсус», связанный с экономистом Джоном Уильямсоном из Института мировой экономики Петерсона.