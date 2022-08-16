Появляется шанс заработать, но не поддавайтесь иллюзиям 16 августа, 10:28

Прежде всего, я имею в виду украинцев, которые в свое время инвестировали в разные национальные активы, а теперь не знают, как от них избавиться, пусть с убытком

Ну наконец! У нас появился шанс выскочить из той финансово-экономической беды, в которую мы попали из-за проклятой войны. Прежде всего, я имею в виду украинцев, которые в свое время инвестировали в разные национальные активы, а теперь не знают, как от них избавиться, пусть с убытком, но хотя бы за более-менее приличную цену. Шесть месяцев, как начались боевые действия, и только ленивый не критиковал власть за неспособность управлять экономикой. И было за что: беспошлинный ввоз автомобилей, дефицит горючего, введение налога на импорт — это то, что всем хорошо известно, но уверен, что вы легко и от себя что-нибудь сможете добавить. Очевидно, что для управления не хватало академически-интеллектуального потенциала. Оно и понятно — трускавецкая школа уже три года как закончилась, полученные к тому времени передовые знания немного выветрились, да и мир не стоит на месте — появляются новые тенденции, теории, методы решения проблем, словом, дефицит интеллекта и знаний у власти стал очевидным и его нужно было чем-то заполнить. Вот и решили создать Экономический штаб Украины на базе Минэкономики, конечно, по инициативе президента, «куда пригласили топ-экспертов разных отраслей». «Возглавлять и модерировать» штаб будет «лично» та же вице-премьер, еще несколько месяцев назад удивлявшая страну «интеллектуальными» методами на рынке горючего. Уверен, что практический опыт, полученный в столь непростых условиях, дает стране огромную надежду на успех нынешнего амбициозного проекта.

Видео дня

Состав штаба поражает — многие консультанты, ученые, общественные деятели и другие известные в социальных сетях люди, большинство из которых еще совсем недавно бескомпромиссно критиковали экономические действия власти, но охотно стали ее частью, как только представился случай. Конечно, все это ради Украины и будущего, и никаких меркантильных интересов здесь нет и быть не может, ведь участие в штабе абсолютно на безвозмездной основе. Да и кому, согласитесь, нужна оплата при такой работе. Это же старая украинская традиция — чем выше вам удалось взобраться вверх по государственной лестнице, тем меньше вас интересует зарплата.

Интересно, как теперь распределится властное влияние на экономические процессы в стране, ведь новый «интеллектуальный» штаб создан, но и старый, который, наверное, теперь можно считать не слишком интеллектуальным, никуда не девался? Более того, сомневаюсь, что все те, кто последние три года творил украинское экономическое чудо, поделятся с «интеллектуалами» хотя бы одним из реальных рычагов влияния. Хотя, может, и делиться не придется, ведь некоторые близкие к власти апологеты современной украинской экономической мысли играют при новом штабе влиятельную роль. Как минимум это видно по количеству верных им «штабных», которых удалось протащить с собой. Так что готового ответа относительно нового распределения реальных экономических полномочий в стране у меня нет, но первое впечатление такое, что штаб создан не для того, чтобы что-то распределять, а только для того, чтобы замылить глаз Западу. В конце концов, почему нет? Спросите, какие чудеса способен творить умело использованный макияж.

«В чем же наш шанс?» — удивитесь вы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.