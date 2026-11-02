Кеннет Рогофф

Кеннет Рогофф

Профессор экономики Гарвардского университета, бывший главный экономист Международного валютного фонда

Чем грозит Китаю кризис на рынке недвижимости

2 ноября, 07:13
NV Премиум
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Китайская экономика очень похожа на культуриста, который накачал только торс

В Китае бум или стагнация? С одной стороны, экспортные отрасли страны, включая производство электромобилей, солнечных панелей и практически всего ассортимента промышленных товаров, вызывают зависть у всего мира, а ее техносектор и разработки искусственного интеллекта (ИИ) уступают лишь Америке, причем Европа сильно отстает.

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С другой стороны, как я уже много раз писал, в Китае уже шестой год подряд длится полномасштабный кризис на рынке недвижимости, похожий на японский. Может ли в Китае быть одновременно и бум, и стагнация?

В новой статье для Брукингского института Юаньчэнь Ян из Международного валютного фонда и я отмечаем поразительные параллели между сегодняшним Китаем и Японией в 1990-х,

Теги:   Китай Кризис Искусственный интеллект Рынок недвижимости экономика Китая

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