Экономика и Зеленский. Что изменится? Сегодня, 18:36 3190 Цей матеріал також доступний українською

Не исключено, что это может быть история успехов. Но сейчас мы об этом ничего не знаем

Как изменится экономический курс страны, если президентом станет Зеленский? Затрудняюсь ответить. Ведь неизвестно, кто будет принимать решения, так как очевидно, что сам Зеленский в экономических вопросах не разбирается вообще. Так же точно трудно оценить и экономическую программу Зеленского. Ведь это просто набор тезисов, который и программой назвать сложно. А затем и оценить ее последствия, не имея надежных входных данных.

Анализируя возможное будущее, обычно смотрят на человека, ответственного за определенное направление. Он имеет так называемый track record поведения. К примеру, когда назначают председателя Центробанка какой-то европейской страны, то смотрят на взгляды этого человека, как он себя вел, набор решений, числящийся за ним. Зато в нашем случае у нас нет ничего из этой информации. Люди абсолютно неизвестны – кто они? Не исключено, что они будут проводить столь впечатляющую и положительную экономическую политику, что это станет историей успехов. Но сейчас мы об этом ничего не знаем.

Учитывая его большой политический рейтинг, люди не голосуют за свою панику

Некоторые опасаются за сотрудничество с МВФ. Но то, что Зеленский говорил в сериале «Слуга народа» – это одно, а реалии будут другими. Возможно, сначала мы и увидим какие-то резкие движения, и когда новые люди поймут, с чем они работают, и как много завязано на этих отношениях, то все изменится. В общем я убежден: любые лидеры, которые приходят к власти в наших условиях – особенно с нашим графиком выплат – просто обречены работать с МВФ. Ведь денег взять неоткуда. Поэтому если у Зеленского и есть какое-то инакомыслие по поводу возможного поведения по отношению к МВФ, то эта позиция изменится, и это обусловлено финансовой необходимостью.

В отношении инвесторов, то они будут выжидать. Истории, когда к власти приходили абсолютно «стерильные» лидеры, они уже видели. А потому не склонны паниковать из-за того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Конечно, предсказуемость – гораздо лучший сценарий для инвесторов. И думаю, что они прежде всего будут наблюдать и уже на основе увиденного делать выводы.

Как отреагирует гривна, когда Зеленский станет президентом? Критической ситуации не наблюдается – разве что после избрания Зеленского люди начнут паниковать. И учитывая его большой политический рейтинг, люди не голосуют за свою панику. А, следовательно, имеют определенные позитивные ожидания относительно последствий своего выбора. Поэтому я бы не спешил с негативными прогнозами для курса. А что к чему мы поймем только через несколько месяцев.

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