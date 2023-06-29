Большая иллюзия разбита вдребезги. Что стало понятно о внутреннем долге 29 июня, 16:09

Нынешний всплеск инфляции требует переоценки политических подходов к госдолгу

Поскольку во всём мире процентные ставки повышаются, мы должны заново оценить, какие именно виды долга следует считать стабилизирующими и приемлемыми, а какие, скорее всего, спровоцируют экономическую нестабильность и политическую волатильность.

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В июне Банк Англии и центральный банк Турции резко повысили процентные ставки. Но если Банк Англии увеличил ставку на 0,5%, то турецкий центробанк действовал намного резче, почти удвоив учётную ставку — с 8,5% до 15%. Интересно, что эти решения не привели к серьёзному укреплению валютного курса, что обычно происходит после повышения процентных ставок. И всё же руководство этих центробанков, почти несомненно, будут винить в причинённой экономической боли. Даже несмотря на то, что в обеих странах монетарная политика притормаживает из-за опасений по поводу бюджетной стабильности и уровня долга.

В течение последних 40 лет значительная часть внимания властей была сосредоточена на бремени, которое создаётся внешним долгом. И нетрудно понять почему: наиболее шокирующие кризисы ХХ века всегда оказывались связаны с внешними заимствованиями. Есть общая нить, которая объединяет кризис банка Barings в 1890 году (дефолт Аргентины едва не разорил этот крупный британский банк) с Великой депрессией, латиноамериканским долговым кризисом начале 1980-х, азиатским кризисом конца 1990-х, дефолтом Аргентины в начале 2000-х. Все эти случаи паники были связаны с государственными заимствованиями, которые оказывались неподъёмными — либо из-за падения цен на ключевые товары (как во время Великой депрессии), либо из-за резкого роста международных процентных ставок (как в начале 1980-х).

Последние 40 лет власти были сосредоточены в основном на бремени, которое создаётся внешним долгом

Ответом на этот вид кризисов обычно была реструктуризация долга в той или иной форме. Значительные финансовые требования, накопленные иностранцами в момент опьяняющего оптимизма в отношении перспектив роста экономики стран-заёмщиков, приходилось приводить в соответствие с реальностью.

Однако нынешний долговой кризис выглядит иначе. Пока Великобритания и Турция покачивались после новых повышений процентных ставок, мировые лидеры собрались в Париже 22−23 июня на «Саммит за новый глобальный финансовый пакт», чтобы обсудить способы сокращения долгового бремени стран с низкими доходами, которые с трудом справляются с сочетанием целого ряда шоков, включая пандемию Covid-19, сбои в производственных цепочках и нападение России на Украину.

На протяжении десятилетий главный урок повторяющихся долговых кризисов был таков: внешний долг уже по своей природе является опасным. Как казалось, необходимо избегать приливов краткосрочного капитала, вызванных временным помешательством, чтобы защитить благополучие как стран-заёмщиков, так и международного экономического порядка в целом. К счастью, имелась более устойчивая и здоровая альтернатива. В отличие от внешнего долга, внутренний долг традиционно считается благотворным инструментом, который создаёт заинтересованность граждан в политической системе их страны. Кредиторы, согласно этой логике, оказывались связаны гражданскими обязанностями и патриотизмом.

Эта модель возникла в итальянских городах-государствах в конце Средневековья, в частности, в крупном торговом городе Генуя. Общественный банк Casa di San Giorgio, основанный в 1407 году и от имени большого числа граждан консолидировавший долги города, хвалил даже Макиавелли.

К концу XVII века Англия внедрила генуэзскую модель муниципального управления, причём в намного более крупных масштабах, благодаря чему появился Банк Англии. Как отмечали современные политологи и экономисты (от Дугласа Норта и Барри Вейнгаста до Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона), в Англии государственный долг находился на балансе финансового учреждения, которым владели граждане, имевшие своё представительство в парламенте. Избранные ими представители могли проголосовать за то, как именно должны распределяться доходы, и гарантировать тем самым, что правительство регулярно обслуживает свои долги перед центральным банком.

Накапливание внутреннего долга оказывалось связано с конституционализмом. Александр Гамильтон, первый министр финансов США, черпал вдохновение у Банка Англии, когда провозгласил, что госдолг представляет собой «мощную цементирующую силу нашего Союза».

С этой точки зрения, внешние заимствования выглядят как запасной вариант, к которому правительства и страны прибегают в тех случаях, когда им нужны ресурсы, которые их собственные граждане не хотят или не могут предоставить. В соответствии с этой логикой, развитие внутренних финансовых рынков позволяет правительствам избежать ловушки, создаваемой внешней задолженностью, и занимать в основном у собственных граждан, в их собственной валюте.

В последние годы некоторые сторонники Современной монетарной теории выдвинули простую балансовую концепцию, в соответствии с которой весь внутренний национальный долг считается полезным. Поскольку обязательства государства являются для граждан активом, рост долга позволяет всех обогатить. Однако два сравнительно недавних события, косвенно связанных с пандемией Covid-19, ставят под сомнение эту популярную идею, будто у внутренних заимствований нет негативной стороны.

Первым событием стал долговой мини-кризис, потрясший Великобританию в сентябре 2022 года. Занимавшая тогда пост премьер-министра Лиз Трасс решила отменить высшую ставку подоходного налога (45%). Издержки этого отменённого впоследствии плана оценивались в 45 млрд фунтов стерлингов, что выглядело небольшой суммой в сравнении с общим размером долга страны. Однако этот план привёл к всплеску процентных ставок и снижению стоимости долгосрочных государственных долговых обязательств, что, в свою очередь, спровоцировало распродажу гособлигаций. Возник порочный круг, поскольку финансовые учреждения, особенно пенсионные фонды, начали избавляться от своих финансовых активов.

Вторым событием стал дефолт Ганы в конце 2022 года. Не справляясь с обслуживанием долга, потому что из-за пандемии доходы бюджета упали, а расходы выросли, страна инициировала реструктуризацию внешнего долга, а также программу обмена внутреннего долга. Однако по мере роста процентных ставок и инфляции начал расти и размер долга в местной валюте, что привело к увеличению количества налоговых доходов страны, направляемых на обслуживание долга. Три четверти этих платежей получали граждане Ганы, поэтому выдвинутый правительством план резкого сокращения выплат совершенно понятным образом спровоцировал сильное общественное недовольство.

Повышение глобальных процентных ставок разбило вдребезги большую иллюзию, будто внутренние заимствования меньше, чем внешние, поляризуют и раскалывают общество. Хотя Гамильтон мог считать долг средством укрепления государственной власти, его метафору с цементом можно интерпретировать иначе. Как и цемент, избыточный долг может стать политически крайне обременительным, своим весом обездвиживая правительства и затягивая экономику вниз.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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