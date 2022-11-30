Украинцев ждет крутая новость. Кто и как сможет воспользоваться недрами Украины 30 ноября, 18:27

На этой неделе голосуют закон, начинающий воплощать в жизнь «Экономический паспорт»

На законодательном уровне создаются условия для его появления. Напомню, согласно Конституции, все недра в стране принадлежат народу — гражданам Украины. Но граждане и близко не понимают, что у них есть, кто и как этим управляет.

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Два вопроса ко всем украинцам:

1. Вы знаете, сколько стоит ваша доля в общей сумме принадлежащих вам активов?

2. Знаете, насколько эффективно государство управляет вашей собственностью?

3. Вам хотя бы копейка дохода от этого достается?

Уверен, на все три вопроса будет ответ «нет». Кроме того, все, что касается недр, всегда в Украине было инструментом коррупции, доступ к ним получали избранные за большие откупы, где не граждане были выгодоприобретателями, а чиновники и «смотрящие».

В Украине сосредоточены залежи 22 из 30 полезных ископаемых, входящих в перечень критических для ЕС.

При этом Украина занимает:

— 1-е место в Европе по разведанным запасам урановых руд;

— 2-е место в Европе по запасам газа;

— 2-е место в мире по запасам железной руды;

— 2-е место в Европе, 10-е место в мире по запасам титановых руд.

Из 120 минералов и металлов, наиболее используемых человечеством, на территории нашей страны есть 117.

Пока идет война, нужно начинать готовиться к восстановлению экономики

Но из-за коррупционной (и диверсионной) политику мы не создавали условия для развития и привлечения капитала.

Как следствие из Украины пошли транснациональные добывающие компании Shell, Chevron, Eni. Очереди инвесторов не наблюдаются от слова «вовсе»…

В итоге страна, имеющая практически всю таблицу Менделеева в своих недрах, оцениваемых в триллионы долларов, прозябает и клянчит у МВФ очередной миллиард.

Что даст законопроект 4187 от 05.10.2020 . Если коротко:

1. Интерактивную карту полезных ископаемых. Для чего создается электронная база, позволяющая создать условия и для оценки активов при наличии необходимой геологической информации. Напомню, аудит природных ископаемых начат по поручению Зеленского еще в прошлом году.

2. Реальную дерегуляцию — уменьшение видов спецразмещений.

3. Упрощение доступа к геологическим данным (поверьте, это сегодня тот еще квест).

4. Упрощение получения спецразрешений на лицензионной площадке, если в процессе разработки обнаружил новый вид полезных ископаемых (например: хотел добывать гранит, а нашел янтарь).

4. Отчуждение лицензий.

Как в Канаде и в Австралии, лицензии станут активом.

В Украине более 3 тыс. лицензий не работают, в том числе из-за отсутствия ресурсов у бизнеса. Так вот, после принятия закона под лицензию можно будет получить кредит. Более того, такой актив упростит привлечение капитала украинскими компаниями за рубежом, в частности через IPO.

5. Уменьшение коррупционных рисков — работа с государством в электронном формате через электронный кабинет.

Пока идет война, надо начинать готовиться к восстановлению экономики.

Подобные законы — очень своевременный инструмент для создания возможностей уже в следующем году (после нашей победы) привлечь в Украину крупнейших мировых игроков и инвестиции, которые нам критически важны.

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