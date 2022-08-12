Почему импортный сбор 10% — это плохая идея 12 августа, 15:21

Введение дополнительного импортного сбора принесет только дополнительные проблемы

В последнее время все обсуждают правительственную идею ввести дополнительный сбор на импорт в размере 10%. Сразу отмечу, что лично я не поддерживаю инициативу и буду работать над тем, чтобы она не была принята. Далее объясню, почему дополнительный импортный сбор — это ошибочная идея, как можно помешать ее воплощению в жизнь, что нужно делать, а что реально вредит.

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Сначала немного о самой инициативе.

Кто автор. Предложение ввести 10% пошлины на импорт пришло от НБУ. Она нашла поддержку в Офисе президента (заместителем по экономике Ростиславом Шурмой). Разработать и выступить инициатором законопроекта было поручено Кабинету министров. Соответственно, главные стейкхолдеры сейчас — это ОП и КМУ.

Концепт. В настоящее время рассматривается вариант, что будет не пошлина 10%, а сбор на валютообменные операции по покупке импорта.

Касаться нововведения будет только бизнеса, поэтому на обычные операции по карточкам граждан (физических лиц) за границей оно не будет распространяться. На операции с капиталом (проценты по кредитам, возврат тела кредита и т. п. ) дополнительный сбор тоже не должен распространяться

В то же время, каких-либо исключений для определенных товаров (например, топлива) концепция пока не предполагает.

Текст. Финального текста пока нет. Все детали сейчас — на уровне обсуждения. Если кто-то говорит, что уже есть разработанный документ, ошибается. Действительно, соответствующий законопроект с предложениями дополнительного сбора на импорт хотели вносить через неделю и без затягиваний ставить «в зале». Впрочем, из-за огласки отложили до конца августа.

Соответственно, план авторов по срокам сейчас приблизительно таков: принять законопроект где-то в сентябре с условием, что действовать он должен до завершения военного положения.

Позиции в КМУ. В Правительстве далеко не все поддерживают инициативу. Несколько министерств выступают против. За что их следует поблагодарить.

Позиция в Раде. Пока я «не вижу потенциала в зале» на такую инициативу, но мы знаем, как могут убеждать коллег-депутатов, когда очень нужно. Что удивительно, пока очень мало политиков выступили против. До сих пор я видел критику от коллег из нашей фракции Голос, от Дмитрия Разумкова и, может, еще кого-то, но это единичные случаи.

Сама по себе инициатива — еще один шаг в непоследовательной политике по импорту

Есть ли логика во введении дополнительного сбора на импорт? Если честно, смысла и логики в инициативе я не вижу. Более того, я не думаю, что это окажет положительный эффект даже на платежный баланс. Экономически точно сделает хуже: внутреннего производителя не поддержит, к тому же тех, кто вообще не использует импорт, очень мало. В свою очередь дополнительные 10% для импортных операций сильно увеличат спрос на наличные деньги и, конечно, подтолкнут рост объемов контрабанды.

К тому же есть много методов, как можно обойти это нововведение — например, через тех же физлиц. А расчеты плановых финансовых выгод у инициаторов отсутствуют.

Сама по себе инициатива — еще один шаг в непоследовательной политике импорта. Сначала ввели «критический импорт» — потом выхолостили до 90% всех позиций. Сначала отменили все таможенные пошлины и НДС (что очень помогло импорту зайти на рынок) — потом вернули сборы. Декларируют желание снизить импорт, но удерживают низкий официальный курс на уровне 29 грн/долл.

Пока выглядит так, что введение дополнительного импортного сбора принесет только дополнительные проблемы.

Теперь главное — что делать? Во-первых, затормозить прохождение этого закона через зал Рады, когда его зарегистрируют. Здесь наша зона ответственности. Думаю, «сразу в целом» он не пройдет, как и не выйдет на пленарное заседание парламента до сентября. Но важнее — даже не пустить его к регистрации. Здесь уже ответственность бизнес-ассоциаций. Времени на это — неделя максимум. К примеру, могут помочь письма и публичные позиции на КМУ и ОП с объяснениями, почему это не сработает. Пока активно доносят свою позицию против инициативы Украинский Совет бизнеса, УкрКондПром и ЕБА. Других позиций либо не видел, либо они плетутся в хвосте. А надо включаться, если нет желания сделать украинскую бизнес-среду более неблагоприятной.

Что не нужно делать?

Здесь нашлось несколько фейсбук-«воинов», которые сразу начали рассказывать, что это идея Рады или даже отдельных депутатов. Здесь два варианта: либо действительно не смогли разобраться, либо специально «отбеливают» инициаторов «10% импортного сбора», перебрасывая ответственность на депутатов. Такими действиями они активно помогают авторам «10%» достичь того, что законопроект действительно быстро внесут в Раду. Чего, конечно, не хочет ни один человек, стремящийся поддержать экономику во время войны и вывести ее к победе. Поэтому я надеюсь, что сейчас все пересмотрят свои действия и будут работать на развитие украинского бизнеса, а не устраивать экономические диверсии.

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