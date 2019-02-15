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Тридцать лет назад, 15 февраля 1989 года, "советские" войска покинули территорию Афганистана

Последним по мосту, соединяющему два государства, прошел командующий 40-й армией генерал Борис Громов. Впрочем, есть данные о том, что еще некоторое время, скорее всего до самого распада СССР, в Афганистане оставались какие-то спецчасти советских войск, охранявшие Наджибуллу и осуществлявшие карательные операции. Об этом, в частности, вспоминал в 2014 г. генерал армии Махмуд Ахметович Гареев.

Каковы же были результаты войны в Афганистане? Понадеявшись на «авось», высшее политическое руководство обрекло страну на абсолютно бесперспективную военную авантюру.

С точки зрения экономической афганская война была безумием. СССР, экономика которого к началу 1980-х годов входила в кризис, потратил на войну в Афганистане колоссальные средства. К концу 80-х годов премьер-министр Николай Рыжков сформировал комиссию из экономистов, которая должна была произвести полный учет советских расходов на афганскую войну. Окончательные результаты так и не были подведены – Рыжков ушел в отставку. Но известно, что в период с 1978 по 1990 год расходы Советского Союза только на подготовку национальных профессиональных кадров для народного хозяйства Афганистана, на помощь в приобретении и использовании технологий, на льготное кредитование и отсрочки по платежам для правительства Афганистана, а также в качестве безвозмездной помощи составили 8 миллиардов 48,6 миллионов инвалютных рублей.

Афганская война для Советского Союза в военном отношении кончилась ничем

Совершенно очевидно, что, учитывая стоимость современной военной техники, погибшей в боях, расходы на вооружение, ремонт и амортизацию, а также коррумпированность советского военного и партийного чиновничества, приведенную цифру можно увеличить минимум на порядок, а то и на два. Более того, даже после вывода войск, СССР продолжал помогать оружием кабульскому режиму. В 1989 году была поставлена военная техника на сумму 2,6 млрд. рублей, а в 1990 – не менее чем на 1,4 млрд. В условиях экономического кризиса подобные расходы разрушали народное хозяйство России.

Структура потерь убитыми советских войск по категориям военнослужащих выглядит следующим образом. Офицеры 1979, прапорщики 691, сержанты 3166, рядовые 7879, рабочие и служащие воинских частей 118, военные советники 180, представители других министерств и ведомств 584. Итого 14597.

Ранено было 53, 7 тысячи человек, из которых инвалидами стали 6669, в том числе 1-й группы – 1479 человек. 172 офицера вынуждены были прекратить службу в вооруженных силах из-за ранений. Инфекционным гепатитом было поражено 115308 человек, а брюшным тифом — 31080 солдат и офицеров.

Мне неизвестно, сколько афганцев погибло и было искалечено в этой войне. Воинов и гражданских лиц. Для них эта война стала борьбой за отечество, за веру, за собственное достоинство. В народе, численность которого не превышала тогда и 20 млн. человек, три миллиона из которых стали беженцами в соседних странах – Иране и Пакистане, численность потерь, боюсь, превышает миллион человек. И от чьих бы рук не погибли эти люди – от рук солдат Камаля и Наджибуллы или от рук русских солдат - их кровь на нас. Она еще не смыта.

Еще одним штрихом афганской войны стал факт практически полного отсутствия в рядах 40-й армии (так официально именовался экспедиционный корпус в Афганистане) детей партийных функционеров даже районного масштаба. Генерал Борис Громов пишет о двух известных ему случаях службы в Афганистане сына секретаря Астраханского обкома партии и еще одного сына партийного чиновника, но это исключения, подтверждающие правило. Призывая народ к исполнению «интернационального долга», правители СССР не распространяли его на своих домочадцев.

Афганская война для Советского Союза в военном отношении кончилась ничем. Советские войска не могли в Афганистане одержать победы по определению, равно, как и потерпеть поражение. Победа над народом, который практически весь взялся за оружие, невозможна, более того, перед 40-й армией подобных задач никто не ставил, а нищий и разоренный народ Афганистана не мог одолеть сверхдержаву, обладающую полным господством в воздухе и ракетно–ядерным оружием, что для современной войны является определяющими факторами победы.

Гражданская война в Афганистане началась до ввода "советских" войск и не кончилась до сего дня. Режим Наджибуллы, подпитываемый советским оружием, продержался более трех лет после вывода советских войск из Афганистана и пал в апреле 1992 года, через 4 месяца после прекращения помощи в связи с распадом СССР. В Афганистане выросло уже два поколения людей, не знающих мирной жизни, что привело к радикализации исламского терроризма, появлению движения Талибан, повесившего Наджибуллу в сентябре 1996 года, а главное привело эту страну к полномасштабной национальной катастрофе.

Съезд народных депутатов СССР признал в 1989 г. необъявленную войну в Афганистане «грубой политической ошибкой прежнего руководства СССР».

Увы, нынешний опереточный парламент России снял эти обвинения с "прежнего руководства СССР", видимо, чтобы бремя возможности подобного же осуждения за Сирию и Украину не висело над "нынешним руководством России". Бесполезно.

Текст опубликован с разрешения автора

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