Маша Ефросинина

Женщины умеют доказывать себе и другим, что способны на многое и даже больше. Но почему таких, сильных, боятся мужчины?
Женщины умеют доказывать себе и другим, что способны на многое и даже больше. Но почему таких, сильных, боятся мужчины?
Если вам ни в какую не хочется мистики, ужасов, крови, артхауса, дурацких комедий, и даже проверенные фильмы-любимчики не хочется пересматривать – предлагаю свой список
Довольно часто у женских организмов бывает элементарная непереносимость напитков с градусом
Периодическое обжорство — главный враг тех, кто следит за собой. Я его победила, научившись есть заново
Просто поразительное множество современных женщин, которые невероятно развиты интеллектуально, следят за собой, готовят, зарабатывают, вынуждены годами спрашивать у мироздания: «где же он, тот единственный?»
Балансирование между реформаторством и олигархократией обречено на бесславный конец
В минувший четверг в России началась история, безумней которой я давно уже не припомню
Балансирование между реформаторством и олигархократией обречено на бесславный конец
Меркель получила долгожданную коалицию и гору неприятностей, Мелания дала пинка Дональду, Китай построил огромную военную базу на спорном острове в ЮКМ
Лично я там не был, и даже не знаю, где это. Говорят, там красиво и роскошно. Но сейчас меня волнует другое
Перемирия на Донбассе сейчас нет. Боевики применяют тяжелую артиллерию, мины, а также проводят диверсионные действия
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