Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Телеведущая, создатель благотворительного проекта Charity Weekend 
Дети и гаджеты: да или нет?
Зависимость наших детей от гаджетов — это в большей степени наша лень — лень или нежелание придумывать, чем их отвлечь, заинтересовать, заняться чем-то вместе 0
Кто она — сильная женщина, и почему ее боятся мужчины

Женщины умеют доказывать себе и другим, что способны на многое и даже больше. Но почему таких, сильных, боятся мужчины?

13 ноября 2016, 09:05
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5 лучших фильмов, когда не хочется думать

Если вам ни в какую не хочется мистики, ужасов, крови, артхауса, дурацких комедий, и даже проверенные фильмы-любимчики не хочется пересматривать – предлагаю свой список

16 октября 2016, 09:05
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Об алкоголе родимом. Почему женщинам не стоит пить

Довольно часто у женских организмов бывает элементарная непереносимость напитков с градусом

09 октября 2016, 09:05
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Как справляться с приступами обжорства

Периодическое обжорство — главный враг тех, кто следит за собой.  Я его победила, научившись есть заново

02 октября 2016, 09:05
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Почему у многих женщин нет мужчин?

Просто поразительное множество современных женщин, которые невероятно развиты интеллектуально, следят за собой, готовят, зарабатывают, вынуждены годами спрашивать у мироздания: «где же он, тот единственный?»

25 сентября 2016, 09:05
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Маша Ефросинина

Телеведущая, создатель благотворительного проекта Charity Weekend 

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