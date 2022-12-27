Единственный вариант Путина победить. Чего будет добиваться Кремль 27 декабря, 21:45 Эксклюзив НВ

Хотя украинцы входят в суровую зиму с чувством оптимизма и надеждой на мир в ближайшем будущем, сейчас не время для самоуспокоенности

Запад, и особенно Европейский союз, должны серьезно отнестись к подготовке к затяжному многоаспектному конфликту.

Украина войдет в 2023 год с попутным ветром в парусах. Несмотря ни на что, она отразила первоначальную попытку России захватить Киев, затем отвоевала обширные территории вокруг Харькова и Херсона и нанесла российским силам вторжения тяжелые потери. Выступая сразу после того, как Politico назвал его самым влиятельным человеком в Европе, президент Украины Владимир Зеленский говорил оптимистично по поводу зимы, предсказав, что к следующему году украинцы будут наслаждаться «мирным временем».

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Тем не менее, как отметил бывший министр иностранных дел Польши Радек Сикорский, трудно представить себе компромисс, который привел бы к миру. Если президент России Владимир Путин хочет, чтобы Украина оставалась «внеблоковой», ему придется покинуть все украинские территории, фактически признав поражение. Но для него это было бы неприемлемо. Точно так же Зеленский вряд ли рассмотрит возможность уступки какой-либо украинской территории, если Украине при этом не будет предложено членство в НАТО. Так как эти сценарии остаются маловероятными, есть все основания ожидать затяжного конфликта.

Поскольку перспектива военной победы России отступает, Путин сосредоточился на разрушении единства западной коалиции, которая поддерживает и снабжает Украину. Таким образом, он участвует во «всестороннем конфликте», который выходит за рамки поля боя и включает в себя многостороннее наступление на ЕС.