Татьяна Ещенко

Фонд сейчас не только гарант нашего экономического благосостояния, но и основной союзник в войне с Россией. И цена разрыва отношений с МВФ будет соответствующей
Наконец люди поняли, что корь на самом деле существует. Так прививаться или нет?
Телекомпания Al Jazeera, сама того не подозревая, провела добротный сеанс разоблачения гнилой сущности украинской политики и сросшегося с ней бизнеса
Фонд сейчас не только гарант нашего экономического благосостояния, но и основной союзник в войне с Россией. И цена разрыва отношений с МВФ будет соответствующей
Мы очутились в ситуации, когда законопослушному гражданину, желающему что-то заработать, не остается ничего другого, как вкладывать в иностранные активы
Телекомпания Al Jazeera, сама того не подозревая, провела добротный сеанс разоблачения гнилой сущности украинской политики и сросшегося с ней бизнеса
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