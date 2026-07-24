Хитрые жлобы на джипах. Что происходит в Карпатах

Оказывается, не только у нас во Львове мамины царапинки иногда бунтуют

Видов хитрых жлобов, которые существуют в Украине и размоножаются, — много. Это и владельцы автомобилей и мотоциклов с громкими прямотоками, которым безразличны чувства окружающих, страдающих от громких звуков из-за войны. И любители парковаться на местах для людей с инвалидностью; и любители играть в «шашки» на дороге, убивая детей на обочинах, и так далее.

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И вот я увидел отличную новость из западной части Украины: «Организаторы джип-туров пытались заблокировать работу пункта экоконтроля в Яремче (Ивано-Франковская область)».

Джип-туры (или джипинг) — если кто не знает — это поездки на внедорожниках по бездорожью. В этом не было бы ничего плохого (и в конце я напишу, как я это вижу), но проблема в том, что в Украине джипинг чаще всего проходит по заповедным зонам, горным лугам и девственным лесам.

Джипинг в Украине проходит по заповедным зонам, горным полонинам и девственным лесам

Там одни хитрые жлобы, уставшие от войны и приехавшие в Карпаты за эмоциями, платят деньги за поездки на автомобилях по этим местам другим хитрым жлобам — здоровым парням, знающим толк в автоделе и героически удерживающим экономический фронт (но, уверен, налогов не платящим), которым глубоко плевать на любой ущерб природе и национальному достоянию.

Вторые преподносят это первым как романтические прогулки на природе с элементами экстрима.

На самом деле, кретины — и те, и другие, ведь джип-туры наносят серьезный вред окружающей среде.

Так вот.

В последнее время вижу, что экоинспекция наконец-то начала пытаться бороться с этими оленями и штрафовать их.

В интернете полно новостей на эту тему. Даже Минэкологии недавно об этом писало.

И что случилось?

Оказывается, не только во Львове у нас мамины «царапинки» иногда бунтуют.

Вот эти красавцы на автомобилях, готовых к тяжелым условиям службы, приехали и заблокировали экоинспекцию, протестуя против… а против чего?

У меня вопрос. На каких основаниях эти прекрасные смелые водители забронированы и имеют отсрочки?

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Почему во время войны одни служат бессрочно, а другие — безнаказанно всё уничтожают, а когда их начинают наказывать — они ещё и смеют возмущаться?

Вопросы, конечно, риторические.

Если рассуждать взвешенно, я не вижу ничего плохого в самом явлении джипинга — при условии, что всё это будет урегулировано и будет проходить не в заповедных зонах, а в специально отведенных местах, с соблюдением техники безопасности и уплатой налогов.

(Кстати, нет ничего плохого в громких автомобилях и мотоциклах, если они находятся на автодроме — а такие в Украине есть. На автодром нормальные парни и девушки возят своих «коней» на лафетах).

А так… какое-то мерзкое ощущение.

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Текст опубликован с разрешения автора