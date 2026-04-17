Почему Джей Ди Вэнс страшнее Трампа

Малютка Вэнс страшнее Трампа тем, что это просчитанный и хитрый парвеню, который думает, будто ухватил Бога за бороду.

При всей уродливости и гротескности фигуры Трампа не дед — который все-таки является трикстером и разрушителем, а именно Вэнс больше похож на персонажа из романов и фильмов-антиутопий о прекрасной Америке будущего.

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Трамп — символ морально-этического кризиса общества, его milestone. Забавный уродец, которому американский избиратель простил все наперед.

А вот Вэнс — плод совсем другого дерева. Это архитектор, носитель интегральной идеологии. Его спокойно можно представить и в Don’t Look Up, и в Pluribus, и в Anniversary Яна Комасы.

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Если Трамп все разрушает, то Вэнс придет строить

Если Трамп все разрушает, то Вэнс придет строить. А что можно построить на сплошном ресентименте, который изображает оптимистическую теологию общества, мы уже видели неоднократно — и в истории, и в книгах, и в фильмах. Особенно принимая во внимание, что существует нечто такое, как технофашизм гениев Кремниевой Долины — мальчиков с очень широкими диапазоном революционного преобразования мира и одновременно с очень узким мировоззрением и моральными качествами.

Вэнс обязательно использует и ИИ, и соцсети, и Starlink, и много других изобретений. Это слишком яркий соблазн для таких, как Вэнс.

Не знаю, действительно ли он красит глаза. Это не важно. Важно, что они выглядят накрашенными.

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Текст опубликован с разрешения автора