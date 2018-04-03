Джек Шафер

Британские СМИ сообщили очень хорошую и важную новость: в лондонской больнице начала выздоравливать Юлия Скрипаль
Мы движемся в правильном направлении, но по скользкой дороге. Идем голые и босые, а шансов достичь цели у нас немного
После некоторой паузы Путин вернулся в информационное поле с продуманной концепцией на все оставшиеся годы своего правления
Используя трагедию в Кемерово, Путин лишь усиливает истерическую антизападную и, естественно, антиукраинскую пропаганду
Почему из-за нежелания хотя бы на один шаг просчитывать последствия своих действий должны страдать целое поколение и вся страна?
Нет никаких предыдущих и следующих сроков: Путин мыслит себя пожизненным правителем России
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