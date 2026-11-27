Последние заявления специального посланника президента США Джареда Кушнера заслуживают серьезного анализа не только с дипломатической и политической, но и с контрразведывательной точки зрения

В интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру Кушнер фактически возложил часть ответственности за затягивание переговорного процесса на Украину, вспомнив якобы украинскую атаку на резиденцию Путина в конце декабря 2025 года. Одновременно он раскритиковал украинские требования по гарантиям безопасности, назвал Путина политическим «гроссмейстером» и выразил убеждение, что российский диктатор стремится к миру.

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И здесь возникает принципиальный вопрос: на основании какой информации американский переговорщик делает следующие выводы?

Еще 31 декабря 2025 The Wall Street Journal и PBS со ссылкой на американских чиновников сообщили, что, по оценке ЦРУ, Украина не пыталась атаковать резиденцию Путина. Эту информацию распространило и агентство Reuters, отметив, что не смогло тогда самостоятельно подтвердить ее. Более того, 4 января 2026 г. сам Дональд Трамп публично заявил, что не верит российской версии этого инцидента.

И вот почти через год представитель той же американской администрации возвращает в международное информационное пространство кремлевскую версию событий, подавая ее как установленный факт.

У Украины уже есть горький опыт Будапештского меморандума

С контрразведывательной точки зрения, мы наблюдаем характерные признаки повторной актуализации и легитимизации российского информационного нарратива через авторитетного западного коммуникатора. Это не значит, что Кушнер сознательно участвует в российской информационно-психологической операции. Доказательств этого нет. Однако объективный информационный эффект его заявлений полностью отвечает стратегическим интересам Кремля.

Москва получает возможность позиционировать себя как сторону, которая якобы стремится к миру, а Украину — как сторону, препятствующую его достижению.

Особенно показательно то, что в том же интервью Кушнер признал: Путин не заинтересован в немедленном прекращении огня. Фактически, американский переговорщик сам продемонстрировал противоречие между собственной оценкой мирных намерений кремля и реальной позицией российского руководства.

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Не менее показательна ситуация с гарантиями безопасности.

Еще 22 ноября Кушнер признавал обоснованность требований Зеленского по поводу конкретных и действенных гарантий. В то же время он отмечал, что Трамп согласится на обязательства по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора только при условии их соответствия американским национальным интересам и существования такой архитектуры европейской безопасности, при которой необходимость применения этих гарантий будет крайне маловероятной.

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Само по себе стремление минимизировать риск новой войны логично. Однако гарантии безопасности должны сдерживать агрессора, а не зависеть от его доброй воли. В противном случае возникает риск, что Россия фактически получит право вето на создание механизмов защиты Украины от собственной агрессии.

У Украины уже есть горький опыт Будапештского меморандума. Нам не нужен его политический аналог под новым названием.

Что касается территориального вопроса, который Кушнер называет главной причиной переговорного тупика, следует напомнить очевидное: Украина не выдвигает территориальных претензий к России. Украина защищает свою международно признанную территорию. Именно Россия требует передачи ей украинских земель, в том числе тех, которые российская армия до сих пор не смогла захватить.

Американский Институт изучения войны (ISW) в своих аналитических обзорах от 23−25 ноября отмечает, что Кремль продолжает требовать передачи под российский контроль неоккупированной части Донбасса как предпосылки прекращения огня и переговоров, отвергая ряд действенных механизмов обеспечения безопасности Украины. И все это происходит на фоне продолжения российской агрессии, систематических ударов по украинским городам, гражданскому населению и критической инфраструктуре.

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В то же время 25 ноября Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины к новому раунду переговоров с участием США, Европы и РФ. Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов выразил надежду на то, что такая встреча состоится до Рождества.

Так кто на самом деле блокирует мирный процесс?

На мой взгляд, заявления Кушнера могут свидетельствовать о формировании переговорной тактики, при которой Вашингтон будет пытаться усилить давление на Киев ради быстрого политического результата. Нельзя исключать и подготовку информационной основы для перевода части ответственности на Украину в случае провала переговоров.

Пока это аналитическая оценка, а не установленный факт. Не следует также отождествлять позицию отдельных представителей американской администрации с позицией Соединенных Штатов в целом.

Однако необходимо отдавать себе отчет: посредник, некритично воспроизводящий аргументацию агрессора, рискует потерять доверие жертвы агрессии, а вместе с ней — и собственную репутацию беспристрастного посредника.

Украина заинтересована в мире больше, чем любое другое государство. Но этот мир не может строиться на вознаграждении агрессора, принуждении жертвы к уступкам и декларативным обещаниям по поводу ее будущей безопасности. Быстрое политическое соглашение и стратегически устойчивый мир — далеко не одно и то же.

Если ради достижения мира от Украины требуют больше уступок, чем от начавшей эту войну России, то речь идет уже не столько о мирном урегулировании, сколько о риске международной легитимизации результатов вооруженной агрессии. Причиной продолжения войны не нежелание Украины капитулировать, а нежелание России прекратить агрессию. И никакие дипломатические формулировки не должны заменять эту фундаментальную истину.

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Текст опубликован с разрешения автора