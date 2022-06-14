Две причины, почему мы победим в этой войне 14 июня, 09:05 Цей матеріал також доступний українською

Глубоко субъективное мнение о будущем. Можно сказать, пророчество на ощущениях и анализе

Среди целого ряда причин и ВСУ, конечно, есть две, которые гарантируют Украине победу в войне с российскими оккупантами.

1) За нами правда. Этого порой бывает недостаточно, как было недостаточно 100 лет назад, когда Украинская народная республика боролась с большевистскими захватчиками за свою независимость. Но на этот раз время настало, люди познали правду и, попробовав независимости с 1991 года, уже не согласятся на меньшее. Обратно отмотать не получится. Тем более россиянам, которые и с собой справиться толком не смогли. На этой планете бывало всякое, но в итоге через 100 или 1000 лет правда всегда побеждает. Это просто как сущность вещей. Есть украинцы, они здесь давно живут и будут иметь свое собственное независимое государство. Ибо это правда, с которой ничего другого нельзя сделать в контексте вечности. Можно отложить, можно помешать, можно подавить драгунами, уланами, гусарами, конармиями, КГБ и остальным имперским и неоимперским хламом, но не получится уничтожить.

Видео дня

2) Наша свобода стала феноменом культуры. А это уже финальная точка в необратимости процесса. Эта невероятная жестокая, циничная и несправедливая война затронула экзистенцию украинцев и других народов. Она прострелила в архетипы. Теперь живая вода бьет ключом из ктонических источников, и человеческой руке этого потока не остановить.

Приспособленчество, филистерство, графоманство, неполноценность, серость, нищета, конъюнктурность, шароварство — все это околокультурное лохмотье, десятилетиями делавшее вид, что оно и есть наша настоящая культура, выцветает, чахнет и погибает в сиянии настоящего. Настоящее было и раньше, но сорняк заслонял, забивал его, а имперские садоводы с чужой соседской почвы тоже упрашивались к нам пропалывать и пересаживать себе лучшее. Теперь честное, талантливое и прекрасное проторяет и побеждает. Убеждает и очаровывает. Освобождает и манифестирует правду и свободу Украины. Имперцев гонят в шею.

Дальше нам придется победить себя

Мы сейчас имеем начало своего ренессанса в культуре, но в один весенний день поймем, что живем в золотую эру, где художники и художницы, мыслители и мыслительницы будут обращаться к Котляревскому, Шевченко и Украинке не как к идолам, а как к добрым друзьям-собеседникам.

Мы вдохновим миллионы других людей в мире. Вот увидите, еще все честное, человечное и порядочное даже в русской культуре (в ее не отравленной имперством части) восстанет на нашей стороне. Художники десятков народов почувствуют, что не могут не творить о нас, об этой правде, об этой драме, о своем отражении в нас. А правду, вооруженную искусством, невозможно победить. Культуру, которая во все свои голоса твердо говорит правду, невозможно остановить или запретить.

Перефразируя слова современного нашего философа Владимира Волковского, все крупные менестрели будут петь нашу победу. Первые уже начали пение, и этим сделают его более прекрасным, ожидаемым и быстрым.

Однако в каждом пророчестве есть свое «но». Такова дань заглядыванию за циферблат онтологии. Победа над двуглавым драконом — это еще не конец. Дальше нам придется победить себя. Завернуть рукава, прополоть сорняки своих нив, выжечь из себя скверну, малодушие, испорченность. Не съежиться и не обалдеть в лучах самой искренней и яркой славы. Отстроить материю и наконец-то упорядочить дух.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.