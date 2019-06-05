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Мустафа Найем

Народный депутат

Две ошибки полиции. О подозреваемых и отставке Авакова

5 июня, 11:05
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В полиции, как и в обществе, не все одинаковые. В ней работают как герои, так и негодяи

Но общество — как и полиция! — взрывается, реагирует и оценивает именно преступные действия правоохранительных органов, даже если они произошли по ошибке или в силу халатности.

Первая ошибка была допущена четыре года назад, когда руководство закрыло глаза на различные ухищрения сотрудников бывшей милиции, которым удалось обойти переаттестацию через решения судов, ручных комиссий на местах и банальным шулерством «уволился, исчез, а потом принят на работу».

Вторая ошибка была допущена в первые минуты преступления, когда местное подразделение полиции обнародовало и отстаивало версию о «поскользнулся по неосторожности и упал на асфальтобетонное покрытие, в результате чего получил травму головы». Это решение было принято не из-за непрофессионализма, недостатка информации или желания разобраться. Это обычное проявление круговой поруки, которая и вызвала возмущение граждан.

Дальнейшие действия руководства полиции — увольнение главы управления и отстранение сотрудников местного подразделения — были правильными, но уже не имели значения, поскольку в очередной раз было подорвано базовое доверие и вера в то, что полиция не скрыла бы совершенное преступление.

Кто такие подозреваемые

Подозреваемых полицейских ошибочно называют «патрульными». Подразделение полиции в Переяславе-Хмельницком создавалось не с нуля, как это было в областных центрах. То есть, сотрудники не проходили соответствующий отбор, тестирование и подготовку. Формально они состоят в блоке общественной безопасности, но по факту это не совсем те же патрульные, которых мы привыкли видеть, например, в Киеве или во Львове.

Подозреваемых полицейских ошибочно называют «патрульными»

Сотрудники таких подразделений не были набраны согласно новым процедурам. Как правило, это бывшие милиционеры, которые воспользовавшись судами, неразберихой с аттестацией и личными связями, прошли в ряды новой полиции после 2015 года.

Сейчас уже известно, что оба подозреваемых работали в ГАИ, а один из них — в спецподразделении «Кобра». Более того, оба сотрудника ранее уже увольнялись со службы.

Иван Приходько ранее работал в ГАИ, водителем в секторе материального обеспечения Голосеевского райуправления МВД. В 2015 году стал командиром отделения взвода в 5-й роте киевской полиции. В 2016-м уволен из полиции за несоответствие. Уже на следующий день восстановлен в должности решением Окружного админсуда Киева. С 2018 года работает патрульным в Киевской области.

Владимир Петровец ранее работал инспектором ГАИ, а в 2005—2006 — сотрудником расформированного спецподразделения «Кобра». В 2015 году Петровца сначала уволили, а затем назначили командиром отделения роты особого назначения № 1 в Киеве. Той самой, где до сих пор трудятся несколько бывших сотрудников «Беркута». С весны 2018 года работает в секторе превенции водной полиции Переяслава-Хмельницкого.

Кого наказывать

Ответственность должны понести не только сами полицейские, а вся вертикаль сотрудников и руководителей, которые допустили назначение двух подозреваемых без аттестации, попытались скрыть их действия и не предприняли достаточных мер, чтобы предотвратить общественное негодование и подрыв авторитета органов полиции.

Что касается юридической стороны дела, действия полицейских подпадают под две статьи уголовного кодекса — ч.1 ст. 119 («Убийство по неосторожности») и ч.4 ст. 296 («Хулиганство» с применением огнестрельного или холодного оружия). Совокупное максимальное наказание по этим двум статья — 12 лет лишения свободы.

Я не очень понимаю, как доказать в суде 115 статью об умышленном убийстве. Точно так же считаю манипуляцией тем, что стрелять мог не полицейский, а его ребенок. Это не имеет значения — смерть наступила вследствие действий взрослого человека-полицейского с применением огнестрельного оружия.

Что важно установить

 — кто и как принимал решение о первой версии про «поскользнулся по неосторожности и упал на асфальтобетонное покрытие, в результате чего получил травму головы»;
 — кто и как принимал полицейских на работу после увольнения;
 — проходили ли они аттестацию и если да — кто состоял в отборочной комиссии;
 — насколько правомерным было решение суда по восстановлению одного из сотрудников после увольнения;
 — имели ли подозреваемые полицейские взыскания ранее и что в связи с этим было предпринято начальством.

По всем этим вопросам уже направил соответствующие обращения.

По отставке Арсена Авакова

Ценностную рамку и стандарты работы сотрудников полиции задает в том числе и в первую очередь министр внутренних дел. При этом глава МВД — политическая фигура. Он не занимается оперативным руководством подразделений, но именно он, согласно закону, направляет и координирует работу Национальной полиции.

Сложно требовать увольнения нижестоящих подчиненных, не будучи готовым самому взять на себя ответственность. В данной ситуации министру было бы правильно, не дожидаясь возмущения общественности, с первых часов преступления самому публично выступить и назвать весь круг лиц, подозреваемых или допустивших правонарушения, тех, кто попытался это скрыть, потребовать их увольнения и инициировать служебное расследование.

Уверен, если бы так происходило каждый раз, когда совершались резонансные убийства и преступления, отношение и к министерству, и к министру и к Национальной полиции в целом было бы другим.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Убийство Полиция Арсен Аваков

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