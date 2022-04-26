Бесславное поражение России. В чем заключается план Путина 26 апреля, 18:23 Цей матеріал також доступний українською

В этой войне для России практически нет осуществимой конечной цели

В последние дни в западных СМИ, да и в российской пропаганде усиленно циркулируют прогнозы исхода решающего наступления на Донбассе и мирных переговоров. Однако ни то, ни другое не имеет особого смысла. Удары российской артиллерии и авиации по прочным линиям украинской обороны по всей линии фронта на Донбассе усилились, но батальоны Москвы, потрепанные двумя месяцами неожиданно тяжелых боев (и двумя месяцами зимнего стояния перед вторжением), не смогли захватить много территории. Предстоящие визиты генсека ООН Антониу Гутерриша в Москву, а затем в Киев, запланированные на эту неделю, имеют благие намерения, но, скорее всего, окажутся безрезультатными. Президент Украины Владимир Зеленский может только подтвердить готовность встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Ну, а последний наверняка обвинит Украину в саботаже переговоров и повторит сказанное ранее главе Евросовета Шарлю Мишелю, о том, что встреча с Зеленским зависит от «результатов» мирных переговоров.

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Тот факт, что переговоры в виртуальной форме продолжаются ежедневно, подтвердили в Москве, даже несмотря на то, что их положительную динамику сбило заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия не потерпит никаких «ультиматумов» со стороны Украины. Ранее Зеленский заявлял, что Украина выйдет из переговоров, если Россия уничтожит на Азовстали ее защитников и укрывающихся там мирных жителей с детьми. В ответ Путин дал прямой приказ министру обороны Сергею Шойгу не штурмовать, а лишь блокировать последний оплот вооруженного сопротивления — этот металлургический комбинат, отделенный от центра Мариуполя рекой Кальмиус. Встреча, которую показали все российские телеканалы, предоставила экспертам и блогерам редкую возможность оценить небольшой размер стола, в край которого Путин вцепился подозрительно неподатливой правой рукой, и появление Шойгу на публике после долгого отсутствия. Главное, однако, заключалась в сути на первый взгляд разумного приказа Путина, который, возможно, отражал сомнения в Кремле по поводу спровоцированной пропагандой решимости одержать победу любой ценой. Тем не менее, российские войска, по-видимому, предприняли еще одну попытку штурма огромного завода в субботу, при этом артиллерийские обстрелы и наземный штурм продолжались до вторника, 26 апреля.

Путин никогда официально не заявлял о намерении обеспечить коридор в Крым

Бесперспективность переговоров определяется не сложностью вопросов, связанных с гарантиями безопасности, а твердым украинским требованием отвести все российские войска на позиции, занимаемые до 24 февраля, когда по приказу Путина началась нынешняя война. Это простое предложение лишает Россию каких-либо территориальных приобретений, в том числе непокорного Мариуполя, и перечеркивает сухопутный коридор в Крым, который Москва пытается укрепить, устанавливая местные марионеточные администрации в частично оккупированной Херсонской области. Путин никогда официально не заявлял о намерении обеспечить такой коридор, но соответствующий план недавно изложил и.о. командующего Центральным военным округом генерал Рустам Миннекаев. Этот далеко идущий стратегический план проблемный. И не потому, что противоречит более осторожному дискурсу, предпочитаемому большей частью высшего руководства России, а потому, что он противоречит поточной ситуации. Ведь российские войска отступили от Николаева. Украина не может выиграть войну, просто защищаясь от российских атак, но увеличение поставок тяжелого вооружения из США, а также из Великобритании, Нидерландов и других европейских стран позволяет начать контрнаступательные операции, направленные именно на Херсон.

Москва возмущена и встревожена этими расширенными поставками по нескольким причинам. Во-первых, это еще более прочно привязывает Украину к Западу, что продемонстрировал визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина. Во-вторых, Москва расстроена тем, что российский ВПК, против которого направлены именно западные санкции, все чаще демонстрирует свою неспособность производить ключевые системы вооружений, необходимые для компенсации тяжелых потерь, понесенных в Украине. Путин попытался скрыть этот недостаток, хвастаясь первым испытательным пуском межконтинентальной баллистической ракеты Сармат, о готовности которой он объявил еще в мае 2018 года. Сармат может наконец быть введен в эксплуатацию еще через четыре года. Но что сейчас имеет значение, так это полная дезорганизация российской авиастроительной промышленности, которая не может получить важнейшие технологические компоненты из-за разрыва цепочек поставок.

Проблемы с производством вооружений могут иметь прямое влияние на состоятельность боевых действий, но они — всего лишь проявление более глубоких проблем с экономикой России, которая, как обещает Путин, может выдержать «блицкриг» западных санкций. На самом деле санкции никогда не приводят к мгновенной катастрофе, однако их влияние растет с каждым днем, и никакое экстренное финансирование из федерального бюджета не может компенсировать неизбежную остановку многих российских производств. Кремль считает, что финансовые резервы (даже если они будут сокращены вдвое по меркам Запада) и продолжающийся приток доходов от нефти могут обеспечить устойчивость ключевых отраслей. Но говорит он так от незнания того, как функционирует современная экономика.

Уход из России большинства западных инвесторов и брендов влияет не только на сектор услуг, но и на работу важнейшей нефтегазовой инфраструктуры, что значительно усиливает влияние санкций. Таким образом, у западных политиков может не быть особой необходимости в дальнейшем ужесточении этих карательных экономических мер. В течение первых двух месяцев внутренней катастрофы, порожденной войной, безработица в РФ скрывалась за отпусками за свой счет и сокращением рабочей недели, но за лето миллионы рабочих будут уволенными. Методы «командной экономики» в советском стиле не могут дать толчок российской экономике, которая сильно зависит от сотрудничества с западными партнерами. Однако путинский двор плохо разбирается в этих сложностях и предпочитает верить, что чуть больше социальных выплат и «разгон позитива» могут успокоить население.

Это некомпетентное управление так же вредит российской экономике, находящейся в бедственном положении, как и военной кампании —настойчивые требования добиться убедительной победы. Две первоначальные ошибки предположения Путина — что от военного нападения украинское государство рухнет и что Запад применит лишь символические санкции — ведут Россию к проигрышной войне и экономической деградации. Предполагаемая последовательность успехов — сначала полная оккупация Донбасса, затем соблюдение режима прекращения огня и, наконец, ослабление режима санкций — уже натолкнулась на военный блокпост и неверно истолковывает неповиновение Украины, а также решимость Запада сделать невозможной победу России. Каждый ракетный удар по Киеву или Одессе усиливает международный импульс, направленный на бесславное поражение России.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Павла Баева. Републикация полной версии текста запрещена.

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