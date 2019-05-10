Два тезиса. Что если украинцы получают паспорта РФ Сегодня, 10:05 801 Цей матеріал також доступний українською

После действий Кремля по раздаче паспортов РФ, достаточно часто звучат два тезиса, на которые я попытаюсь ответить

Тезис первый: тех, кто получает паспорта РФ, следует автоматически лишать гражданства Украины.

Согласно действующей Конституции, Украина не признает института двойного гражданства. Однако никакой ответственности за получение второго (третьего) паспорта законом не предусмотрено.



Этой неопределенностью много лет пользуются граждане: как чиновники, так и «простые люди».



Поэтому, на основании действующего законодательства никакого «автоматического лишения» не предусмотрено.



Кроме того, возникает вопрос: каким образом государство убедиться в том, что гражданин Украины «Х» одновременно является гражданином другой страны? Многие страны не предоставляют такой информации.



Вместе с тем, статьей 19 «Закона о гражданстве» предусмотрены основания для потери гражданства Украины.

В частности, пункт 1) предусматривает такое основание для выхода:



• добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства.



Порядок действий власти в этом случае, хотя и сложный, но существует. Окончательное решение принимает президент, и оно не носит «автоматического» характера. Вместе с тем, следует понимать, что термин «добровольное» (в условиях оккупации) имеет весьма противоречивый характер и может быть обжалован в суде. Например, на оккупированной части Луганщины, «власть» требует от владельцев имущества (фирм, компаний) обязательного приобретения «гражданства ЛНР»...

Тезис второй: те, кто получит гражданство РФ, будут автоматически лишаться украинских пенсий.

Этот тезис тоже не соответствует действующему законодательству.



Во-первых, те, кто получит паспорта РФ, с точки зрения закона, будут оставаться гражданами Украины. Все граждане Украины имеют равные права. Поэтому, гражданин, проживающий в Житомире, имеет такие же права, как и житель Донецка.



Те пенсионеры, которые проживают на оккупированной части Донбасса, получают от РФ не пенсию, а материальную помощь. Таким образом, на законных основаниях они имеют полное право на получение украинской пенсии.



В том случае, когда пенсионер начинает получать официальную пенсию РФ, он прекращает получать пенсию Украины (обмен такой информацией между пенсионными фондами РФ и Украины происходит постоянно и сейчас).



Таким образом, никакого получения «двух пенсий» на оккупированной части Донбасса не происходит.



Вместе с тем, оккупанты хотят провести так называемую «верификацию» пенсионеров, проживающих на НКТ. Во время этой процедуры, пожилым людям будет настойчиво предложено осуществить «обмен» паспортов Украины на так называемые «паспорта ЛДНР». В таком случае, эти люди будут лишены возможности не только получать украинскую пенсию, но и пересекать линию разграничения.



В свое время, оккупанты начали вытеснять гривну, вводя в оборот наличный рубль. В этом им существенно помогла «блокада Семенченко».



Далее, оккупанты будут вытеснять из обращения украинские паспорта, замещая их паспортами РФ.



Уже сейчас идет процесс «гармонизации законодательства» оккупированных территорий с законодательством России.

Таким образом, через некоторое время, мы можем получить оккупированый анклав, на территории которого действуют:

• законы, тождественные законам России;

• наличная валюта России;

• население состоит из граждан России.

Текст опубликован с разрешения автора

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