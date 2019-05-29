Два приоритета Украины Сегодня, 11:08 Цей матеріал також доступний українською

Сейчас у нас должно быть всего два приоритета — уровень жизни и обеспечение прав человека

Приоритеты Украины? Мой ответ очень прост. Приоритетов всего два. Первый — уровень жизни украинцев. Второй — права человека в Украине.

Первый приоритет измеряется реальными зарплатами и успешностью бизнеса. Второй — демократическими свободами.

Я экономист и разбираюсь в первом приоритете. Как его достичь? Тоже относительно просто. Моя стратегия была бы построена на трех практических принципах.

Нужно научить людей видеть возможности, а не риски

Первое, профессиональное образование взрослых. Такое образование должно предоставлять людям навыки, которые делают их конкурентоспособными и высокооплачиваемыми на сегодняшнем рынке труда.

Второе, изменение ментальности, или мировоззрения. С «защиты статус-кво» до «ментальности роста или успеха». Здесь нужно научить людей видеть возможности, а не риски. Фокусироваться на создании новых продуктов и сервисов. Верить в успех. Не бояться неудач. Это можно делать через ролевые модели — примеры успешных людей и проектов.

Третье, проекты, готовые для запуска уже сегодня. В которых будут работать люди с новыми навыками и ментальностью.

То есть, программа такова: образование, ментальность успеха, и проекты, в которых будут работать люди.

Текст опубликован с разрешения автора

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