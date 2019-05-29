Два приоритета Украины
Сейчас у нас должно быть всего два приоритета — уровень жизни и обеспечение прав человека
Приоритеты Украины? Мой ответ очень прост. Приоритетов всего два. Первый — уровень жизни украинцев. Второй — права человека в Украине.
Первый приоритет измеряется реальными зарплатами и успешностью бизнеса. Второй — демократическими свободами.
Я экономист и разбираюсь в первом приоритете. Как его достичь? Тоже относительно просто. Моя стратегия была бы построена на трех практических принципах.
Первое, профессиональное образование взрослых. Такое образование должно предоставлять людям навыки, которые делают их конкурентоспособными и высокооплачиваемыми на сегодняшнем рынке труда.
Второе, изменение ментальности, или мировоззрения. С «защиты статус-кво» до «ментальности роста или успеха». Здесь нужно научить людей видеть возможности, а не риски. Фокусироваться на создании новых продуктов и сервисов. Верить в успех. Не бояться неудач. Это можно делать через ролевые модели — примеры успешных людей и проектов.
Третье, проекты, готовые для запуска уже сегодня. В которых будут работать люди с новыми навыками и ментальностью.
То есть, программа такова: образование, ментальность успеха, и проекты, в которых будут работать люди.
Текст опубликован с разрешения автора
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