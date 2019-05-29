Тимофей Милованов
Два приоритета Украины
Петр Чернышов
Украина в смартфоне. Как помочь Зеленскому?
Гарольд Джеймс
Игры престолов в Европе
Леонид Кравчук
Каким будет новый парламент
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду
Тимофей Милованов - фото

Тимофей Милованов

Почетный президент Киевской школы экономики, заместитель Главы Совета Национального банка Украины

Два приоритета Украины

Сегодня, 11:08
Цей матеріал також доступний українською

Сейчас у нас должно быть всего два приоритета — уровень жизни и обеспечение прав человека

Приоритеты Украины? Мой ответ очень прост. Приоритетов всего два. Первый уровень жизни украинцев. Второй — права человека в Украине.

Первый приоритет измеряется реальными зарплатами и успешностью бизнеса. Второй демократическими свободами.

Я экономист и разбираюсь в первом приоритете. Как его достичь? Тоже относительно просто. Моя стратегия была бы построена на трех практических принципах.

Нужно научить людей видеть возможности, а не риски

Первое, профессиональное образование взрослых. Такое образование должно предоставлять людям навыки, которые делают их конкурентоспособными и высокооплачиваемыми на сегодняшнем рынке труда.

Второе, изменение ментальности, или мировоззрения. С «защиты статус-кво» до «ментальности роста или успеха». Здесь нужно научить людей видеть возможности, а не риски. Фокусироваться на создании новых продуктов и сервисов. Верить в успех. Не бояться неудач. Это можно делать через ролевые модели примеры успешных людей и проектов.

Третье, проекты, готовые для запуска уже сегодня. В которых будут работать люди с новыми навыками и ментальностью.

То есть, программа такова: образование, ментальность успеха, и проекты, в которых будут работать люди.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграмм-канала Мнения Нового Времени

Теги:   Экономика Права человека Украина

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП-3 мнений

Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Россию поставили перед выбором. Что решил Международный трибунал
47736
Павел Казарин - фото
Павел Казарин
Эпоха хаоса
17980
Андрей Кокотюха - фото
Андрей Кокотюха
После Зеленского
6778
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Россию поставили перед выбором. Что решил Международный трибунал
47736
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
О самой шокирующей новости
29940
Александр Пасховер - фото
Александр Пасховер
Зловещие знаки украинской инаугурации
21182
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
10 детективов и триллеров, от которых невозможно оторваться. Блог Алексея Бондарева
79305
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Два сценария Путина для Зеленского
66564
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Россию поставили перед выбором. Что решил Международный трибунал
47736

Стань автором

Если Вы хотите вести свой блог на сайте Новое время, напишите, пожалуйста, письмо по адресу:

nv-opinion@nv.ua

Выбор редакции

События

Вчера, 17:07

img
В Украине появились первые полицейские офицеры громады: что изменится
Политика

Вчера, 23:20

img
Новые голоса. Что известно о членах команды Святослава Вакарчука
События

Вчера, 14:48

img
Вступительная кампания-2019: Сроки, льготы и главные новшества