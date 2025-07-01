Есть большая надежда, которая остановит «шахедный» террор

● Реальный сценарий победы Украины все еще существует. Несмотря на затяжную войну, уязвимость на фронте и «усталость» союзников, победа Украины до сих пор остается достижимой при условии решительного изменения подхода со стороны Запада — как в военной, так и в экономической и дипломатической плоскости, говорится в материале Foreign Affairs.

Россия гораздо слабее экономически, чем считают многие аналитики, и жесткие санкции и экспортный контроль все еще могут подорвать ее военную экономику. При этом издание убеждает, что Украина «воюет разумно» и может переломить ситуацию на поле боя, имея больше высокотехнологичных беспилотников, систем противовоздушной обороны, ракет дальнего радиуса действия и боеприпасов. Изменив стратегию, Украина все еще может выиграть войну — если и Европа, и Соединенные Штаты решат оказать ей необходимую помощь.

Foreign Affairs полагает, что победа Украины — как минимум, сохранение ее суверенитета и продолжение курса на членство в НАТО и ЕС — все еще в пределах досягаемости. Но для этого нужны фундаментальные изменения в стратегии Запада: значительное увеличение военной помощи и решительные экономические меры против РФ. Стержнем этой стратегии должно стать использование около $300 млрд замороженных российских активов: средства могут быть направлены на поддержку оборонно-промышленной базы Украины, закупку вооружений, развитие инфраструктуры, ПВО, энергетическую безопасность и гуманитарные нужды.

● Почти 5 тыс. воздушных целей за июнь. В течение июня 2025 года противовоздушная оборона Сил обороны уничтожили 4750 воздушных целей. А именно: 93 крылатых ракеты Х-101/Х-55СМ; 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23; 12 крылатых ракет Калибр; 13 управляемых авиационных ракет Х-59/69; 27 крылатых ракет Искандер-К; 2453 ударных БпЛА типа Shahed; 659 разведывательных БпЛА; 1479 БпЛА других типов.

Авиацией Воздушных сил в течение мая совершено 895 самолетовылетов, в том числе: около 580 — на истребительное авиационное прикрытие; более 220 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

● Федоров: летом украинцы поймут, сработала ли «антишахедная» идея. Сейчас происходит активная работа по перехватчикам шахедов, и некоторые из них сделали невероятный прорыв, рассказал в ходе мероприятия NV «Большая цифровая трансформация. Диалоги о будущем» вице-премьер Михаил Федоров. «Я не хочу погружаться в детали, но скажу так, что в случае масштабирования этих продуктов ситуация может изменяться в корне», — добавил он.

По словам Федорова, «произошли определенные сдвиги технологические, которые мы не могли решить несколько лет», но «будем оценивать по тому, какая будет конверсия сбивания шахедов». Он добавил, что существует «невероятно большая надежда, что решение на столе», а проверить его эффективность все украинцы смогут в течение лета, — сработало или нет.

«Добрые» дроны долетели за 1,3 тыс. км. СБУ (источники NV в Службе) подтвердила удар по производственным мощностям и складским помещениям Ижевского электромеханического завода Купол, расположенного в Удмуртии. Расстояние до цели — более 1300 км. По словам собеседника издания, зафиксировано как минимум два попадания дронов СБУ по корпусам завода, после чего вспыхнул пожар.

Предприятие выполняет заказы минобороны РФ и специализируется на изготовлении зенитно-ракетных комплексов Тор и Оса, а также является разработчиком ударных беспилотников Гарпия. Завод находится под международными санкциями как объект российского военно-промышленного комплекса.

● Минус ЗРК? Во временно оккупированном Россией Крыму, на Керченском полуострове, южнее села Курортное спутники NASA в ночь на 1 июля зафиксировали мощный пожар. Об этом сообщила мониторинговая группа Крымского ветра. Там размещена позиция зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300/С-400. Кроме того, возле Курортного стояла редкая РЛС Каста-2Е2 — мобильная двухкоординатная станция дециметрового диапазона кругового обзора дежурного режима.

Ночью туда летели неизвестные «добрые» дроны.

● ГУР ударило по Сакам. Позже ГУР МО обнародовало кадры атаки дронов Бобер по объектам в Крыму. А именно — успешное поражение зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1 вместе с личным составом, радиолокационной станции Ниобий-СВ, береговой РЛС Печора-3, РЛС Противник-ГЭ, а также российского истребителя Су-30 на аэродроме в Саках.

Жители российских Саратова и Энгельса сообщили о звуках взрывов и сирены, кроме того, под атакой БпЛА находились Ростов, Таганрог, Новошахтинск и несколько районов Ростовской области. Приостановили работу аэропорты Ульяновска и Казани.

Также появилась не подтвержденная официально информация, что ночью украинские крылатые ракеты попали в штаб российской 8-й общевойсковой армии в оккупированном Донецке, и в огромную нефтебазу в оккупированном Луганске (местные публиковали кадры масштабного пожара в городе). В то же время в российских источниках появились сообщения о «героической гибели на донецком направлении» временно исполняющего обязанности командующего этой самой 8-й армии.

● Трибунал для РФ становится все более реальным. Президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации соглашения о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

«Соглашение было подписано недавно между нашим государством и Советом Европы и теперь должно быть оперативно ратифицировано, чтобы начать процесс реального создания трибунала», — пояснил в ТГ глава государства.

● Более чем позитивная атмосфера? Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом на саммите НАТО 25 июня прошла в позитивной атмосфере, рассказал заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

«Безусловно, очень важная встреча с президентом США, которая длилась, как все уже знают, более 40 минут. Действительно, атмосфера была более чем позитивная, говорили, в том числе об обороне Украины, о предоставлении помощи в сфере противовоздушной обороны», — сказал Жовква.

● У Трампа что-то произойдет. Президент США Дональд Трамп заявил, что низкие цены на нефть, вероятно, заставят Россию согласиться на прекращение огня в Украине. «Я думаю, что у нас будет перемирие из-за низкой цены на нефть», — отметил он накануне, отвечая на вопрос телеканала Fox News о том, может ли он убедить власти РФ дать согласие на перемирие.

Хозяин Белого дома также выразил надежду на прогресс в теме украинского урегулирования. «Я думаю, здесь что-то должно произойти. Мы проделали хорошую работу», — заявил Трамп.

Вчера сенатор-республиканец Линдси Грэм убеждал медиа, что Трамп поддерживает проект о 500% пошлины для тех стран, которые покупают российские энергоносители. А, мол, соответствующий документ Сенат рассмотрит уже в июле.

● У Путина — тотальная стагнация. Более двух третей российской экономики уже находится на пороге стагнации, прежде всего это касается обрабатывающей сферы, подсчитали в Службе внешней разведки Украины. Там добавили, что глубокие кризисные процессы в России отмечаются также в сферах угольной промышленности, нефтепереработке, строительстве, автопромышленности и логистике.

Как пояснили в Службе, основная причина кризисных и стагнационных явлений заключается в том, что более 40% российских предприятий имеют обязательства, втрое превышающие их прибыль. «При этом оборотный капитал все больше зависит от кредиторской задолженности, поскольку банковское кредитование — и слишком дорогое, и фактически недоступно», — пояснили в СВРУ.

Украинская разведка напомнила: в РФ приняли решение отнести информацию об экономике и внешней торговле к сведениям, составляющим государственную тайну. Это сделано с целью сокрытия реальных статистических данных и недопущения паники в российском обществе относительно финансового состояния.

● Новый президент Польши высказался об Украине. Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что «сегодня нет возможности для вступления Украины в НАТО», поскольку, по его мнению, «она находится в состоянии войны». Он еще и повторил, что «является противником безусловного вступления Украины в Европейский Союз». «Многие государства, в том числе Польша, ждали годами, чтобы выполнить конкретные требования ЕС и стать его частью», — подчеркнул Навроцкий.

Польский президент не сомневается в том, что «в геополитическом смысле, учитывая стратегические потребности Польши, необходимо сотрудничество с Украиной». Но, как добавил политик, «он не меняет своего мнения, что это сотрудничество должно происходить на партнерских условиях».

Навроцкий заверил, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским «в каком-то соответствующем цикле встреч» состоится.

● Сырский запретил скопления. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил скопления личного состава и военной техники, а также размещение военнослужащих в палаточных городках. Произошло это по итогам ежемесячного служебного совещания.

Теперь на локациях подготовки сооружаются новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения, а также реализуются дополнительные инженерные решения, направленные на защиту военных. В ходе совещания главком подчеркнул обязательное соблюдение требований по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также корректное и оперативное оповещение о воздушных тревогах.

На войне с российскими оккупантами погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко полковник Сергей Захаревич, — сообщил бригадный генерал Сергей Собко.

И напоследок:

● Украина получила транш. Украина получила девятый транш от МВФ в размере $500 млн, сообщил в ТГ премьер Денис Шмыгаль, — «на покрытие приоритетных бюджетных потребностей».

«Это результат восьмого пересмотра программы сотрудничества EFF», — добавил глава правительства.

И новость, касающаяся темы МВФ (и важная для всех украинцев):

● После войны тарифы вырастут вдвое? Тарифы на газ и электричество для населения покрывают примерно половину рыночной цены, однако либерализация рынков с повышением тарифов возможна только в послевоенный период, говорится в обновленной после восьмого пересмотра программе расширенного финансирования EFF для Украины, которую Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал на своем сайте.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.