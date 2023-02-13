Пристегните ремни. Как дроны изменят нашу повседневную жизнь 13 февраля, 20:33 Эксклюзив NV

2023 год станет началом логистической революции с использованием дронов

Дроны, или беспилотные летательные аппараты, сыграли заметную роль на поле боя, поскольку Украина произвела революцию в войне, перепрофилировав их в прослушивающие устройства, инструменты наблюдения и смертоносное оружие, управляемое солдатами с помощью портативных консолей.

Видео дня

2023 год станет началом логистической революции с использованием дронов. Авиадиспетчеры многих стран разрабатывают системы, которые позволят дронам доставлять продукты и почту, а также безопасно заменять грузовики, такси и грузовые контейнеры — без хаоса и столкновений. Дроны уже используются в отдельных районах для доставки розничным покупателям грузов весом в несколько фунтов. Следующим шагом будет определение воздушных траекторий полета над существующими дорогами для дронов всех размеров, в том числе способных доставлять грузы или пассажиров. По мере регулирования неба система управления воздушным движением в режиме реального времени откроет будущее. Почему?