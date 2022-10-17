Иран нарывается, Беларусь собирает, а ГУР готовит Москве «бавовну» 17 октября, 20:50

Чем жила страна 17 октября 2022 года

● Атака дронов. В ночь на 17 октября и утром россияне нанесли очередной масштабный удар с воздуха по Украине, пытаясь уничтожить объекты инфраструктуры и гражданских в ряде регионов.

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Вечером 16 октября ВСУ всего за час — с 21−30 до 22−30 — сбили девять вражеских дронов. Но атака продолжилась: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что менее чем за сутки 17 октября враги выпустили 43 дрона-камикадзе, 37 из них удалось сбить.

● Столица под ударом. В Киеве первые взрывы в Шевченковском районе прогремели около 7:00. Около 8:20 в Шевченковском районе Киева прогремели еще два взрыва. Почти сразу стало известно, что один из иранских дронов ударил по жилому дому. В Киевской областной военной администрации уточнили, что по состоянию на 9:00 по столице было четыре прилета. После атак в Киеве перекрыли ряд улиц.

По словам мэра Виталия Кличко, в целом город атаковали 28 дронов, большинство (23) удалось сбить. В результате попадания в жилой дом четыре человека погибли (включая беременную женщину), еще троих человек госпитализировали.

● Днепропетровскую область враг обстрелял ракетами и из артиллерии. Сумскую область обстреляли из Градов, а также ракетами (трое погибших, девять раненых). В Николаеве лишь три дрона (из 12-ти летевших) преодолели ПВО и попали в объект промышленной инфраструктуры и в фармацевтический склад. Враг попытался атаковать Одесскую область, а также Винниччину и Хмельниччину.

● Террор мирного населения. Президент Владимир Зеленский назвал российский массированный удар дронами-камикадзе и ракетами по Украине «террором мирного населения». «Враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас же ждет победа», — написал он.

● За дронами последуют ракеты? Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на американских чиновников. Мол, украинские и американские чиновники ознакомились с данными разведки, согласно которым Иран готовит первую партию Fateh-110 и Zolfaghar — двух баллистических ракет малой дальности, способных наносить удар по целям на расстоянии 300 км и 700 км.

● Остановить союз РФ и Ирана. Россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор и смерть. Об этом написал в Twitter министр обороны Алексей Резников: «Shahed-136 — это лишь один из их инструментов, наряду с ракетами Калибр, Искандер, Х, беспилотниками Mojaher-6, Fateh-110, Zolfaghar». Он добавил, что демократии и самые яркие умы мира должны объединиться, чтобы отразить эти атаки и победить зло.

● Между тем официальные представители Ирана в очередной раз заявили, что «не предоставляли оружие ни одной стороне воюющих стран».

● Кулеба из убежища потребовал у ЕС санкций против Ирана. «Я, вероятно, первый министр иностранных дел, который обратился к Совету министров иностранных дел стран ЕС из бомбоубежища под сирену воздушной тревоги, — написал в Twitter глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба из Киева, под гром атаки дронов-камикадзе. — Запросил дополнительную противовоздушную оборону и поставку боеприпасов. Призвал ЕС ввести санкции против Ирана за предоставление России дронов. Девятый пакет санкций ЕС в отношении России должен быть сильным».

● Киев пытается остановить поставки Тегераном беспилотников, которые российские войска используют для терактов против мирных украинцев, сообщил Давид Арахамия, глава фракции СН в ВР. «Что касается Ирана, то мы уже работаем по дипломатическим каналам со странами-соседями, чтобы остановить все существующие логистические коридоры», — заверил он в Telegram.

● И еще об одном «союзнике» Путина сегодня вспоминали в Украине: Россия атакует дронами-камикадзе Киев и северные области Украины с территории Беларуси, сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

● Как Беларусь готовится к войне. В рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск в Беларусь из РФ прибудут до 9 тыс. человек личного состава, около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и миномётов калибром более 100 мм. Об этом сообщил Валерий Ревенко, начальник департамента международного военного сотрудничества и помощник министра обороны Беларуси.

● Лукашенко курит, но не затягивается. При этом белорусский диктатор Лукашенко в очередной раз признался, что его страна участвует в войне. Но теперь он уточнил, что «наша поддержка России заключается в том, чтобы западные наши границы, в данном случае с Польшей и Литвой, не были нарушены и не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам».

Также Лукашенко добавил: «Но мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой „операции“, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться».

● И еще: Региональная группировка войск, в которую входят силы Беларуси и России, «приступила к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства». Об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. «Мы ни на кого не собираемся нападать. Еще раз подчеркиваю, что задачи этой группировки сугубо оборонительные», — уточнил он.

● Штаты учтут иранские дроны. Администрация президента США Джо Байдена будет учитывать применение Россией дронов-камикадзе иранского производства при планировании помощи для Украины. Об этом сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации. Bспользование Россией дронов повлияет на обсуждения вопроса о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны — главной потребности Киева на данном этапе войны.

При этом, по словам чиновника, хотя США уверены, что беспилотники РФ смертоносны, администрация Байдена пока запросит у украинцев описание и характеристику ущерба, который они наносят.

● NASAMS уже рядом. И танки — тоже? А министр обороны Алексей Резников вновь сообщил, что в ближайшее время Украина получит системы ПВО NASAMS среднего радиуса действия. «Наши воины завершают освоение техники», — написал он в ФБ.

● Министр также рассказал, что за полгода работы Рамштайна Украина не только получила необходимое западное оружие, а и внедряет систему НАТО LOGFAS для обеспечения учета и логистики, проводит реформу системы оборонных закупок по принципам Североатлантического альянса и ведет «одну из самых масштабных трансформаций Сил обороны со времен Второй мировой войны, к тому же во время активной фазы боевых действий». По словам Резникова, у партнеров Украины «все меньше аргументов не передавать Украине самолеты и танки».

● Дронопад. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 320 оккупантов. А в целом, с начала полномасштабного вторжения, Россия потеряла уже 65 320 своих военных. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Кроме того, РФ лишилась: танков — 2537 (+8 за сутки), боевых бронированных машин — 5205 (+12), артсистем — 1599 (+10), РСЗО — 366 (+1), средства ПВО — 187 (+1), самолетов — 268 (+0), вертолетов — 242 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1241 (+17) и многое другое.

И для финала:

● Москве готовят «бавовну». Фонд помощи армии Повернись живим совместно с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны запускают новый проект под пилотным названием «Бавовна в Москве». Инициатива, как объяснили в Фонде, связана «с работой на дальние дистанции». Команда Повернись живым работает над проектом около 2 месяцев и на днях финально его законтрактовала. Подробную информацию об этой идее и ее стоимости в Фонде обещают предоставить позже.

● Хлопки уже пришли в Джанкой. В соцсетях появилась информация о мощном взрыве в Джанкое (север временно подконтрольного Москве Крыма). Об этом сообщил Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

● 11 октября в Джанкое произошел взрыв на территории военной части российских оккупантов, где находится 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ.

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