Ядерное оружие Путина пока не готово 5 октября, 19:09

Чем жила страна 05 октября 2022 года

● Ядерное оружие Путина пока не готово. США пока не увидели в действиях Кремля ничего, что могло бы поменять позицию Вашингтоне в отношении применения Путиным ядерного оружия. Лора Купер, зампомощника министра обороны США, заявила, что в ведомстве не могут подтвердить данные о перевозке российского тактического ядерного оружия по железной дороге. «В ядерном вопросе мы, безусловно, слышали бряцание оружием от Путина. Но мы не видим никаких признаков, которые заставили бы нас изменить нашу позицию в отношении ядерного оружия», — сказала она.

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● Байден дал еще HIMARS. Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $625 млн, который включает дополнительные РСЗО HIMARS.

Пентагон уточнил, что пакет помощи включает: четыре РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним; 16 гаубиц калибра 155 мм и 75 тыс. снарядов к ним; 500 высокоточных 155-мм снарядов; 1000 боеприпасов этого же калибра для дистанционных противотанковых минных систем; 16 гаубиц калибра 105 мм; 30 тыс. минометных мин калибра 120 мм; 200 бронированных вездехода MaxxPro; 200 тыс. патронов для стрелкового оружия; оборудование для установки заграждений; противопехотные боеприпасы Клеймор; полевое оборудование.

Это первая военная помощь Вашингтона после объявленной Россией аннексии территории четырех областей.

● Путин сегодня, к слову, окончательно оформил аннексию оккупированных украинских районов, — но кому интересны действия безумца, который на полном серьезе пытается представить свои действия чем-то законным. Тем более, что все эти «свои» земли Кремль с первой же секунды аннексии начал терять.

И продолжает терять усилиями ВСУ:

● Двойное наступление ВСУ продолжается. ВСУ продолжают добиваться «значительных успехов» в Херсонской области, одновременно продолжая наступление в Харьковской и Луганской областях. Об этом в сводке по итогам 4 октября сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

В Херсонской области украинские войска освободили несколько населенных пунктов на восточном берегу реки Ингулец вдоль трассы Т2207, вынудив войска РФ отступить на юг в сторону Херсона. ВСУ также продолжают продвигаться на юг вдоль реки Днепр и трассы Т0403, перерезав две российских наземных линии коммуникаций на севере Херсонской области и оттеснив россиян к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей в район Берислава. Одновременно ВСУ прикладывают усилия, чтобы помешать попыткам России перебросить дополнительные боеприпасы, резервы, мобилизованных военнослужащих и средства защиты на передовые позиции.

В Харьковской и Луганской областях области ВСУ продолжают наступление к востоку от реки Оскол, по данным российских источников бои продолжаются в районе трассы R66 Сватово-Кременная (оба этих города находятся уже в Луганской области). Украинские войска вошли в Богуславку и Боровскую Андреевку (30 км западнее Сватово). «Эти успехи наряду с другими наступлениями ВСУ на восточном берегу реки Оскол, по существу лишили российские силы возможности использовать реку в качестве линии обороны», — пишет ISW, констатируя, что харьковский фронт теперь фактически стал луганским.

● Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что, по неподтвержденным данным, офицерский состав РФ покинул Снигуривку (город в Николаевской области севернее Херсона, на реке Ингулец), но оккупационные войска еще остаются там. Если город действительно освободят, это откроет ВСУ дорогу на Херсон.

● Сразу «минус» 4 вертолета. С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 61 тыс. своих военных, за минувшие сутки — 200. Такие данные на утро 5 октября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.

Также оккупанты лишились более 15 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2435 (+11 за сутки), боевые бронированные машины — 5038 (+20), артсистемы — 1414 (+7), реактивные системы залпового огня — 341 (+1), средства ПВО — 177 (+0), самолеты — 266 (+0), вертолеты — 232 (+4), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1032 (+4) и многое другое.

● Пришел в плен по программе. Появился первый свежемобилизованный россиян, сдавший ВСУ. Как сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, 26-летнего Михаила Куликова из Орска отправили на войну через пять дней после получения повестки. Еще будучи в РФ, он позвонил на горячую линию проекта Хочу жить от Координационного штаба, и ему рассказали, как безопасно сдаться. Что он и сделал, едва попав на фронт.

Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны, в эфире Freeдом рассказал: за последние несколько недель на «горячую линию» Хочу жить поступило больше 2 тыс. обращений.

● Удар по Белой Церкви. Ночью войска РФ атаковали дронами-камикадзе объекты в городе Белая Церковь (70 км к югу от Киева). По словам глава Киевской ОВА Алексея Кулебы, в результате были повреждены три здания инфраструктуры, пожар удалось ликвидировать. Один человек получил ранения.

Похоже, оккупанты целили в здания одной из частей ВСУ, еще с советских времен базирующейся в городе.

● Зеленский собирал Ставку. Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в своем Telegram.

По словам президента, представители разведки, штаба ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте. «Среди других важных рассмотренных вопросов — стабилизация на только что оккупированных территориях, дальнейшее освобождение наших земель, противодействие новым видам оружия, которые начал использовать агрессор, и подготовка нашей армии к зимнему периоду», — добавил Зеленский.

● Восьмой пакет санкций от ЕС — на подходе. Послы стран ЕС согласовали детали восьмого пакета санкций против России за вторжение в Украину, сообщил журналист Рикард Йозвяк. По его словам, окончательный вариант будет готов утром 6 октября.

● Совет ЕС намерен достичь соглашения касательно восьмого пакета санкций против России, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

По данным СМИ, в новый пакет санкций войдут ограничения против российской сталелитейной промышленности и технологий, используемых армией РФ, а также против пособников диктатора Путина. Новые санкции также запретят гражданам ЕС занимать руководящие посты на российских госпредприятиях. Речь также идет об ограничении цены на нефть из РФ.

● Еврокомиссия даст 5 млрд. Еврокомиссия обещает выплатить Украине транш макрофинансовой помощи в 5 млрд евро «как можно быстрее». Об этом по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам заявил исполнительный зампредседателя ЕК Валдис Домбровскис. «Вчера я подписал меморандум о взаимопонимании с Украиной об очередной макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро. Первую часть — 2 млрд евро — мы выплатим к середине октября», — сказал он.

● В ОПЗЖ выявлен еще один предатель. Депутату запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Ренату Кузьмину (бывшему заму генпрокурора времен Януковича) ГБР сообщило о подозрении в госизмене. По данным следствия, с марта 2021 года и после начала войны РФ против Украины тот озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в соцсетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер.

Действия Кузьмина квалифицированы по статье о госизмене. Ему грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества. Правда, для этого бывшего прокурорского надо еще разыскать — правоохранители пока лишь устанавливают его местонахождение.

● Судью Богдана Львова отчислили из штата Верховного суда (ВС) — он был замом его главы — из-за наличия у него гражданства страны-агрессора России. До этого коллеги не смогли уволить Львова из возглавляемого им Кассационного хозсуда в составе ВС.

И для финала:

● Готовность к зиме — 90%. По словам премьера Дениса Шмыгаля, страна готова к отопительному сезону на 90%.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.