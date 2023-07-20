Что важнее: дроны или музей Голодомора во время войны? 20 июля, 16:10

Уставшее общество задает правильные вопросы

Почему вместо средств на вооружение в городах перекладывают тротуарную плитку, из бюджета выделяют средства на музей Голодомора, меценаты хотят потратить миллионы на тризуб на щите титановой матери? Ведь, логично, все средства должны пойти на войско, в частности, на дроны.

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В этом конкретном случае — это, действительно, расточительство. Но в целом категорическое или-или может больше навредить, чем действительно сэкономить средства. Потому что в одной плоскости противопоставляется центральная власть и местное самоуправление, культура и оборона, срочные дела и долгосрочные. Неправильный поиск ответов на правильные вопросы может надолго оставить нас в липком тумане войны.

Сейчас сосредоточусь на культуре. Если сводить культуру к развлечению или идеологии, — предполагаю, что именно к этим знакомым явлениям и редуцируют музеи, книги, язык, сторонники «военных рельсов экономики» — то да, приходится выбирать что-то одно. А если картинка сложнее? Например, возьмем полюс «развлечения»… А, кстати, что там? Для каждого что-то свое: от классики до тяжелого техно, от арт-хауса до ситкомов контент может быть «развлекательным». Особенно, если он не напрягает, а то и помогает отвлечься и расслабиться если, о чем-то необязательном. Подумал сперва, что фейсбучные «зарубы» для кого-то тоже развлечение, но тут не расслабишься.

Отступим на несколько делений от края где уже чистая «нирвана». Там будут эмоции, но из тех, что способны удивить, восхитить, потрясти, заставить сопереживать, почувствовать жизнь острее и плотнее, чем обычно. В итоге расширить свой диапазон восприятия. На другом полюсе что-то такое дидактически — скучное как учебник или советский памятник неизвестно почему. Опять же — отступаем на несколько делений в сторону центра. Там будет техническое знание разной степени сложности, обсуждение новых научных открытий и вообще дискуссии о том, что творится в мире. А что же в условном центре? Да и есть ли он? Скорее можно говорить о нем, как о воображаемой зоне баланса, или белом пятне, куда стимулирует любознательность и приводит к созданию новых смыслов, расширению картины мира. Точка воображаемая, потому что она прежде всего о воображении. О решениях, меняющих ход событий. Преодолевают инерцию, равнодушие, оцепенение.

Неправильный поиск ответов может надолго оставить нас в липком тумане войны

А теперь прагматично: что это может быть за место, где и удивление, и смелое познание нового и коммуникация вокруг этого? В европейской и американской культуре такое место издавна занимает университет. Конечно, не только он. Это могут быть различные интеллектуальные клубы, культурные центры, общественные объединения, креативные хабы. А все эти вещи вместе: и добывание нового знания из неизвестности, и его осмысление, и передача, и применение в инновациях, и дискуссии о последствиях и этических дилеммах чаще всего сосредоточены именно в университетах. Самосохраняться и тлеть культура (а с ней — и общество) может практически везде. А вот развиваться — только там, где есть среда, чтобы творить, транслировать, общаться.

На ожидаемый вопрос, как война влияет на культуру, ответ уже дан десятками интеллектуалов и художников, которые откликаются на экзистенциальную потребность. Этот ответ в только что изданных книгах, в документальных фильмах, репортажах, арт-проектах, дискуссиях. Сложнее с другим: может ли развитие культуры (в широком понимании, включающее и образование) непосредственно повлиять на обороноспособность? Не только подъемом боевого духа внутри и «мягкой силой» снаружи, а довольно таки твердой и ощутимой силой?

Мое предположение и даже убеждение, что да, может. Более того, без культурной составляющей оборонительная способность является очень ситуативной и неустойчивой. Это убеждение базируется на исторических примерах и понимании культуры, как экосистемы. Начну с примеров.

Великобритания. Бакингемшир. Респектабельное загородное поместье, в стиле Тюдорского возрождения с примесью неоготики. Впрочем, внутрь никто посторонний не попадет. Здесь расположен засекреченный Центр правительственной связи, известный как Блэчли-Парк. Сотрудников, которых отбирают через тщательный экзамен, инструктируют: «не разговаривайте во время приема пищи. Не разговаривайте в транспорте. Не разговаривайте во время путешествий. Не разговаривайте, где снимаете жилье. Не разговаривайте у собственного камина. Будьте осторожны даже в собственном Домике…» Некоторые и без этого немногословны, например Алан Тьюринг. С сентября 1936 по июль 1938 года Тьюринг работал под руководством Черча в Принстоне. Кроме занятий математикой, ученый изучал криптографию, а также конструировал электро-механический бинарный умножитель. В июне 1938 года Тьюринг защитил докторскую диссертацию «Логические системы основанные на ординатах». В Кембридже Алан Тьюринг посещал лекции Людвига Витгенштейна о кризисе основ математики. Ученые много спорили, поскольку Тьюринг выступал в защиту формализма, тогда как Витгенштейн считал, что математика не ищет абсолютную правду, а придумывает ее.

В Великобританию Тьюринг вернулся в начале Второй мировой войны. В Блэчли-Парк он вместе с коллегами математиками и криптологами работал над декодированием сообщений, поступавших немецкому флоту. В результате ребята не только хакнули код «Энигмы», но создали первую в мире программируемую (!) цифровую ЭВМ известную, как «Колосс». На основе идей команды Тьюринга Томас Флауэрс и его команда построили первый «Колосс» на исследовательской станции Пост-Офиса в Долис-Хилл (сегодня район Лондона). Он был доставлен в Блечли-Парк в декабре 1943 года и начал работу в феврале 1944 года. Первый из доработанных «Колосс Марк 2» работал в Блечли-Парке во время высадки войск союзников в Нормандии в июне 1944 года. После этого Флауэрс до конца войны создавал один «Колосс» в месяц, всего создав десять, а одиннадцатый был незакончен. Фактически так началась цифровая эра. Работники Блейкрич-хауса находились под постоянным давлением и чувствовали большую ответственность за успех разведывательной деятельности. Однако они также были объединены общей целью — защитить страну от немецкой угрозы и имели значительную поддержку Черчилля.

Впрочем не только математики и любители кроссвордов приложились к победе Британии и союзников в той войне: в 1944 году военным правительством Уинстона Черчилля был создан Совет по дизайну. Да, прежде всего для решения самого большого вызова того времени — послевоенного экономического восстановления. Но дизайнеры участвовали в разработке и внедрении мер по защите гражданского населения во время воздушных налетов и бомбардировок. Убежища от воздушных налетов, такие как убежище Андерсона, были спроектированы так, чтобы обеспечить защиту в жилых районах. Кроме того, градостроители и архитекторы должны были продумать, как отстроить и реорганизовать города после бомбардировок, чтобы они были более устойчивыми к будущим атакам. Креативщики того времени внесли свой вклад в четкую и эффективную коммуникацию с помощью различных средств, в частности военных карт, знаков и символов. Обеспечение понимания и точного выполнения инструкций войсками и гражданским населением было жизненно важным для эффективных операций и безопасности. Война повлияла на дизайн одежды, что привело к появлению практичной и функциональной одежды, которая соответствовала реалиям военной жизни. Нормирование и ограниченность ресурсов привели к творческим решениям для производства стильной, но утилитарной одежды.

А, кстати, что там было с музеями в Королевстве? Несмотря на трудности, вызванные войной, музеи смогли продолжать свою работу и даже сделать некоторые важные достижения. Например, Национальный музей истории природы открыл новую экспозицию о Второй мировой войне, а Британский музей открыл новую экспозицию об истории Великобритании. Эти экспозиции помогли людям понять войну и ее влияние на Британию. Многие музейные институты использовали волонтерскую работу, чтобы помочь с такими задачами, как обслуживание посетителей, надзор за коллекциями и реставрационные работы.

Как и тысячи украинских деятелей культуры британские художники также воевали в рядах вооруженных сил. Среди них — Артур Кларк, автор ряда культовых на сегодня произведений. Во времена войны писатель служил в королевских ВВС. Эпопея «2001: Космической Одиссея», экранизированная вместе со Стэнли Кубриком, отражает тревоги и страхи, которые испытывали люди в то время. Роман также показывает, как наука может быть использована для добра или зла. Есть предположение, что образы космического флота, были инспирированы видом цеппелинов, которые прикрывали небо Лондона. А во время Второй мировой писатель приобщился к созданию радара, а также испытаниям автоматической системы посадки самолетов. В 1945 в статье «Внеземные передатчики« (Extra-terrestrial Relays) описал свою идею всемирной спутниковой связи. Позже он жалел, что не запатентовал тогда эту вещь. После войны вернулся в Британское межпланетное общество (аналог НАСА), которое возглавлял в 1946—1947 и 1950−1952 годах.

США, 1958 год. Холодная война между Евроатлантическим и советским блоком набирает обороты. Вывод СССР на орбиту первого искусственного спутника вызывает в Штатах страх и спортивную злость. В ответ США основывают Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) — правительственное агентство, которое с тех пор отвечает за разработку новых технологий для военного использования. Заметим, ответом стал не поиск объекта, которому можно было дать что-то выше или громче, а создание институции. Кстати, той самой, «из недр» которой в широкий мир вынырнул интернет, а также GPS и сенсорные системы. По сути DARPA это — микс проектного офиса и мозгового центра.

Культура DARPA базируется на идее, что инновации требуют риска и экспериментирования. Сюда отобраны люди, которые не боятся брать на себя риски, а организация поощряет своих сотрудников думать нестандартно, оценивать ситуацию с разных перспектив. Тони Тетер, в недавнем директор DARPA, говорит, что именно «свобода ошибаться» позволяет его сотрудникам открывать действительно революционные новые технологии. DARPA не имеет собственных лабораторий или ученых. Оно также не использует никаких экспертных оценок для оценки жизнеспособности проектов или программ.

Вместо этого агентство нанимает программных менеджеров, которые финансируют университеты и бизнес для проведения исследований, которые обычно расцениваются слишком рискованными для исследовательских агентств, чтобы их поддерживать. Сейчас 140 программных менеджеров распределяют около 2,9 миллиардов долларов ежегодно. Эта простая структура позволяет DARPA быстро входить в новые сферы и так же быстро выходить из них, если исследование оказывается неудачным. В Украине же, напомним, по состоянию на девятый год войны (если считать от 2014-го) существует зацикленная на себе система академии наук, вертикально интегрированный Укроборонпром и целое министерство стратегических отраслей…

В 2001 году в стремлении защитить солдат от опасности в зоне боевых действий, Конгресс США потребовал, чтобы к 2015 году треть наземных боевых машин была беспилотной. Но представители оборонной промышленности не достаточно быстро внедряли инновации в области сенсорных и компьютерных технологий, которые бы сделали возможным автономное вождение. Поэтому в феврале 2003 года Тони Тетер, директор компании Darpa, объявил о проведении первой гонки для беспилотных автомобилей, открытой для всех желающих, с призом в 1 миллион долларов для того, кто завершит дистанцию быстрее всех. Тетер провел стартовое мероприятие в Музее автомобилей Петерсена в Лос-Анджелесе для потенциальных гонщиков.

В результате поступило 106 командных заявок. Чтобы сократить время на заявки, менеджеры DARPA ходили к ним в гости. Жена одного парня подошла к двери и спросила: «Вы те ребята, которые заставили моего мужа заложить этот дом, чтобы построить свою машину?»

Сегодня на вооружении в армии США десятки самоуправляемых транспортных средств и боевых машин, включая трак AGV, которые разрабатываются компанией General Dynamics Land Systems. Эти AGV предназначены для выполнения различных задач, таких как загрузка и разгрузка БК, создание контура безопасности и тому подобное. Армия США также тестирует автономные дроны с ИИ и автономные вертолеты. Эти аппараты все еще находятся на ранних стадиях разработки, но армия надеется, что со временем они смогут выполнять разнообразные задачи, такие как наблюдение, доставка грузов и даже участие в боевых действиях. В Украине IT-компания ELEKS еще задолго до полномасштабного вторжения разработала автономный мини-танк. Прийти к ним оказалось некому, но даже настойчивые попытки основателя компании Алексея Скрипника презентовать Минобороны этот девайс не привело к взятию танка-дрона на вооружение. Хотя на одном из военных парадов они прошлись по Крещатику.

Израиль, 2006 год. Страна ведет жесткие бои с группировкой Хезболла, которая ежедневно атакует израильские города сотней самодельных ракет. Тем летом из Вашингтона домой возвращается Ханох Левин, ведущий инженер Rafal Advenced Defence System. И именно ему выпало стать соавтором знаменитого «Железного купола». Руководитель разработки ракет в компании нанимая Левина на работу сказал ему: «у меня есть пять человек лучше вас. Проблема в том, что министр обороны требует от нас сделать это за три года и уложиться в 50 тысяч долларов. Каждый из этих людей готов выполнить такую работу за 15 лет за один миллион долларов. Мне нужен кто-то посторонний, кто будет смотреть на вещи иначе».

Левин взялся за этот челлендж и прежде всего собрал мотивированную команду, выискивая людей в ведущих университетах и стартапах. «У нас семидесятилетние эксперты по ракетной технике работали рядом с инженерами, которые только что получили диплом. Не было никакой иерархии. Решение принимал тот, кто был прав» — вспоминал руководитель проекта. Левин также постоянно прочесывал весь мир в поисках дешевых и надежных компонентов. К марту 2011 г. «Купол» довели до полной боевой готовности. В 2014 г. система уже была установлена возле каждого крупного города Израиля. К слову, расходы на сферу гражданских R&D (разработки и исследования), одни из самых высоких в мире и составляют более 5% ВВП. Большую часть этих сумм получают университеты. Их можно пересчитать на пальцах одной руки, но они состоятельны и имеют полную автономию. А еще они не только готовят высококлассных специалистов, но и поощряют предпринимательство и здесь именно меритократию, которая сработала и в процессе разработки «Железного купола».

Вывод из этого у меня такой. Просто забрать средства из сферы культуры и науки и бросить их «на дроны» не вариант. Производство современного вооружения требует не только производственных мощностей, мастеровитых людей, но и технологий и материалов, данных и аналитических мощностей для их обработки. А еще людей, умеющих выдумать из кучи данных смыслы и принимать на их основе решения для достижения долгосрочных целей, а не только оперативных преимуществ. Поэтому не остается инвестировать средства в Military Tech таким образом, чтобы часть из них попадали в итоге в те организации, которые концентрируют таланты, опираются на интеллект и лелеют культуру как суперсилу, помогающую рассеивать туман войны и создавать явления, благодаря которым Украина будет интересна миру в долгосрочной перспективе.

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