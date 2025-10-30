Смерть в Украине стала повседневностью

Новый доклад Независимой международной комиссии по расследованию ситуации в Украине, назначенной Советом по правам человека ООН, подробно описывает военные преступления России против гражданского населения. Расследование сосредоточено на ударах дронов на территории протяженностью более 300 километров на правом берегу Днепра, включая части Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. Основываясь на большом количестве общедоступных видеодоказательств и интервью с более, чем 200 украинскими гражданами, доклад пришел к выводу, что Россия виновна в «систематически скоординированных действиях, направленных на изгнание украинцев из их домов».

Российские операторы военных дронов на юге Украины, как выяснилось, регулярно целенаправленно наносили удары по отдельным украинским гражданам, а также по общественному транспорту, автомобилям, частным домам и гражданской инфраструктуре, стремясь создать «постоянную атмосферу террора». Сообщается, что с июля 2024 года в этих дроновых атаках погибли как минимум двести украинских граждан, а тысячи получили ранения. Некоторые из пораженных районов на юге Украины теперь «почти полностью опустели».

Расследование ООН выявило многочисленные случаи атак России на спасательные службы, включая бомбардировки машин скорой помощи и пожарных бригад, пытавшихся оказать экстренную помощь после предыдущих ударов. Поскольку внезапные смертельные удары с воздуха стали повседневной реальностью для местного населения, жители юга Украины заявляют, что чувствуют, что на них охотятся, и называют беспрестанные российские удары дронов «человеческим сафари».

Внезапные смертельные удары с воздуха стали повседневностью

Дроны, используемые российской армией в этой бомбардировочной кампании, оснащены видеокамерами, что позволяет операторам тщательно выбирать и отслеживать жертв. Это подтверждает умышленный и рассчитанный характер убийств. «Все типы беспилотников ближнего радиуса действия, применяемые в этих атаках, оснащены камерами с прямой трансляцией, которые нацеливаются на конкретные объекты, не оставляя сомнений в осознанности действий и целях преступников», — подтверждает доклад ООН.

Намерения России дополнительно подчеркиваются повсеместной практикой публикации ужасающих видеозаписей в интернете, воспевающих удары дронов по украинским мирным жителям. Такие публикации часто сопровождаются угрожающими комментариями и предупреждениями для оставшихся граждан Украины покинуть район. «Российские военные подразделения нередко публикуют видеозаписи с дронов, показывающие убийства гражданских, которые затем размещаются в сети самими подразделениями или группами, связанными с российской армией, видимо, с целью усиления устрашения», — сообщает New York Times.

Новый доклад ООН подчеркивает масштабы и систематический характер российских военных преступлений в Украине. Действия Москвы по насильственному переселению гражданского населения в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях — лишь часть более масштабной кремлёвской кампании по превращению значительной части Украины в непригодную для жизни территорию. Эта стратегия депопуляции направлена ​​на разжигание антиправительственных настроений в украинском обществе и усиление давления на киевские власти с целью капитуляции. Одновременно это порождает новые волны украинских беженцев и создает условия для дальнейшего продвижения России.

Помимо тактики «человеческого сафари», применяемой в южных регионах Украины, близких к линии фронта, Россия ведет общенациональную кампанию бомбардировок гражданской инфраструктуры, целью которой является лишение украинцев доступа к базовым услугам, таким как отопление, электричество и водоснабжение. Эти удары являются частью продолжающейся серии воздушных атак, которая усиливается каждый год накануне зимнего сезона, когда Россия стремится использовать низкую температуру как оружие, заставляя украинское население замерзать в своих домах, чтобы подавить сопротивление.

С начала текущего года Москва также активизировала террористические бомбардировки жилых районов и других гражданских объектов, включая больницы и детские сады, в городах по всей Украине. Это подпитывает атмосферу страха и приводит к серии атак с массовыми жертвами, включая удар баллистической ракеты по прихожанам церкви в Сумах в Вербное воскресенье и бомбежку парка и детской площадки в Кривом Роге. В результате этой эскалации ударов российских дронов и ракет число жертв среди гражданских лиц в Украине за первые девять месяцев 2025 года выросло на 31% по сравнению с прошлым годом.

В ходе отдельного расследования, проведенного ранее в этом году, следователи ООН по правам человека установили, что Россия также виновна в совершении преступлений против человечности, направленных против гражданского населения на оккупированных территориях Украины. В отчёте, опубликованном в марте 2025 года, отмечалось, что масштабная программа незаконных задержаний и массовых депортаций на территориях Украины, находящихся под контролем Кремля, «осуществлялась в рамках скоординированной государственной политики и представляет собой преступления против человечности».

Эти выводы ООН полностью сводят на нет и опровергают попытки России отрицать целенаправленный характер атак на гражданское население Украины. В то время как представители Кремля регулярно утверждают, что российская армия никогда не наносит удары по гражданским объектам и уважает права невоюющих граждан, подавляющее количество доказательств, собранных следователями ООН, демонстрирует, что Россия на самом деле проводит систематические и централизованно координированные атаки против украинского гражданского населения.

Использование Россией дронов для проведения «человеческого сафари» на юге Украины отмечает мрачную новую веху в долгой истории военных преступлений Кремля против мирного населения. Следователи ООН признали эту смертоносную кампанию с применением дронов преступлением против человечности. Решение Путина целенаправленно атаковать украинское гражданское население таким скоординированным образом является напоминанием о том, что нынешнее вторжение России направлено не только на разрушение Украины как государства и нации, но и на подрыв фундаментальных принципов международного права.

