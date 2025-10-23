Химзаводы в РФ под нашей атакой. Чем они важны

Ни Протон не полетит, ни доморощенный Сармат, ни мифический Орешник

Силы обороны Украины нанесли удар по Брянскому химическому заводу — производству промышленных взрывчатых веществ и компонентов для ракетного топлива. Это предприятие принимало активное участие в производстве пороха, боеприпасов для ствольной артиллерии, а также реактивных снарядов для РСЗО.

Реклама

Изюминкой было и то, что это предприятие принимало непосредственное участие и в цикле производства авиационных ракет Х-59М2/Х-59М2А.

Согласно предварительной информации, полученные в ходе массированного удара повреждения, не позволяют восстановить и возобновить производство на предприятии.

Но, стоит отметить, что это не первое химическое предприятие, подвергшееся удару со стороны сил обороны Украины.

Не позволяют возобновить производство на предприятии

Например, в апреле был нанесен удар по Салаватскому химическому заводу. Это предприятие является единственным в РФ, которое производило гептил — несимметричный диметилгидразин (НДМГ), или, проще говоря, высокотоксичное и очень ядовитое ракетное топливо, которое используется в жидкостных ракетных двигателях. Именно НДМГ применяет в ракетном вооружении стратегического значения и тяжелых ракет-носителей, в частности — Протон.

Без гептила, ни Протон не полетит, ни доморощенный Сармат, ни мифический Орешник.

В июле был нанесен удар по Краснозаводскому химическому заводу — основному производителю порохов, а также охотничьих патронов к ружьям Вепрь‑12 и MR‑155, широко применяемые подразделениями врага для противодействия украинским fpv-дронам. Но, не менее интересным то, что на предприятии производились взрывчатые вещества и компоненты для термобарических боевых частей дронов-камикадзе Shahed-136.

Собственно, такие похожие между собой химические заводы, а каждый выполнял свою уникальную роль. Некоторые временно приостановили ее выполнять, другие никогда уже не возобновят.

А потому, не одними НПЗ…

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора