Дресс-код Зеленского Сегодня, 12:11 Цей матеріал також доступний українською

Служба протокола президента пока не адаптировалась к политическому моменту, стилю и требованиям нового хозяина Банковой

Дресс-код президента Зеленского, его склонность к стилю кэжуал или даже к элементам спортивной одежды, вероятно, имеют две причины.

Первая — следование стилю некоторых мировых лидеров бизнеса — таких как Джобс, Цукерберг и т. д.

Вторая — политический знак или послание — я обычный человек.

И первое, и второе уже не ново в мировой политике, и не Зеленский изобрел это. Даже такие ультра-консервативные события мира «высокой дипломатии» как встречи Большой семерки или двадцатки не обходятся без встреч без галстуков или без переодевания в национальные костюмы и тому подобное.

Для Владимира Зеленского — это « фишка»

А сколько теперь с политиками происходит разного рода «носочных инцидентов», которые вызывают восхищение и комментарии мировых медиа и миллионов зрителей!

Еще Алексис де Токвиль заметил, что мир развивается путем «демократизации» — демонтажа всех видов барьеров (клановых, классовых, религиозных, социальных) в общении и взаимодействии граждан.

Даже дипломатический протокол (наиболее консервативный раздел науки и практики дипломатии) становится общедоступным, например, раньше бизнес-карты были привилегией или инструментом только послов, а сейчас — наиболее распространенным и обязательным элементом деловой этики в целом.

Демократизация внешнего вида политиков является частью этого процесса.

Для Владимира Зеленского — это «фишка», вполне конкретное апеллирование к одному из основных месседжей его избирательной кампании — «я не такой, как старые, я другой, я доступный, я простой, я человечный, я не признаю искусственных барьеров между собой и согражданами».

При этом стоит отметить, что президент обладает стилем — он в прекрасной физической форме, ему подходит то, что он надевает, его одежда хорошая и не оскорбляет эстетические чувства, даже если допустить, что политик Владимир Зеленский нарушает в чем-то дипломатический протокол.

Но мы также видели, что Зеленский вполне способен понимать, где подчеркивание посредством формы одежды своего основного политического месседжа уместно, а где — нет: и на встрече у президента Макрона, и во время инаугурации Владимир Зеленский носил безукоризненно деловой, официальный, формальный костюм с галстуком.

Однако в случае со встречей с министрами иностранных дел Германии и Франции (на фото встречи президент Украины одет в рубашку без галстука и пиджака, а гости «при всем параде») «протокольная проблема» таки есть.

Целью дипломатического протокола в целом является создание таких обстоятельств дипломатического общения, которые бы обеспечили уважение и равенство сторон.

Если одна сторона получает какое-то преимущество, то для другой это может быть оскорблением и причиной учинить демарш и скандал.

Именно поэтому в демократизирующемся мире дипломатии правила должны оставаться одинаковыми для всех. На саммитах Большой семерки или все одеты формально, или все без галстуков, или все переодеваются в кимоно.

Так должно быть и в администрации президента Украины — все участники встреч и президент Украины, и иностранные гости должны быть в одинаковой ситуации. По меньшей мере — иностранные гости должны быть предупреждены, какой стиль одежды выберет украинский президент, и иметь возможность или право адаптироваться к ситуации.

Правило кежуэл дресс-кода на рабочих встречах с представителями некоторых монархий и консервативных государств я бы не рекомендовал даже пробовать практиковать. Но во время встреч с нашими друзьями из Европы и Северной Америки — почему бы и нет?

Но «неважно, если что-то идет неправильно, возможно, это красиво выглядит». Например, это может звучать как отвержение любых барьеров, рамок, пределов и границ в общении с той частью мира, с которой Украина хочет интегрироваться, но пока наталкивается на непреодолимые барьеры, рамки, границы и пределы.

Поэтому нет, с моей точки зрения, никакой проблемы, что «на своей территории» президент Зеленский устанавливает свои правила дресс-кода, тем более, что они имеют вполне понятную природу.

Проблема в том, что служба протокола президента пока не адаптировалась к политическому моменту, стилю и требованийям нового хозяина Банковой.

Очевидно, команда, которая пришла с Зеленским, не понимает этих нюансов, а профессиональная команда госслужащих в администрации президента пока не пользуется доверием президента настолько, чтобы обсудить с ним все эти детали.

Но это не самый сложный вопрос формирования новой команды и новых подходов. Это нужно просто взять и сделать.

Текст опубликован с разрешения автора

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