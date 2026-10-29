Том Купер

Том Купер

Австрийский военный аналитик, специализируется на истории боевой авиации

Как Драпатый реформирует ВСУ. Часть вторая

29 октября, 08:18
NV Премиум
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Предполагаю: будет сделано то, что оставалось совершенно немыслимым даже при Залужном

Часть вторая. Первую часть читайте здесь

Перегруппировка сил

В начале октября Драпатый пошел еще дальше: он расформировал и объединил несколько совершенно бесполезных — точнее, откровенно неработоспособных — группировок войск на фронте. В частности, он упразднил группировку Восток, а затем и Курск. Последнюю включили в состав группировки Север.

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Вскоре после этого были созданы новые группировки, ориентированные прежде всего на Донецкую область. Таких появилось две:

— Центр под командованием Андрея Билецкого, основателя Азова. Именно это имя уже много лет внушало страх многим приятелям Сырского.

— Азов под командованием Дениса Прокопенко. Вы наверняка помните это имя: в 2022 году он был последним командиром гарнизона Мариуполя.

Еще одно решение Драпатого, принятое в этом месяце, любой уважающий себя западный эксперт непременно назовет «сближением ВСУ со стандартами НАТО». Украинские комментаторы тоже будут в восторге.

На деле же это был очень простой и логичный шаг: Драпатый отказался от

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Александр Сырский Том Купер Курская операция Михаил Драпатый

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