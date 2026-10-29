Драпатый превращает ВСУ в НАТО? Нет, он пошел дальше

Настолько, что и словами не передать. Особенно когда речь заходит о некоторых темах, которыми я увлечен больше всего. Какое же это облегчение после долгих лет страданий, вызванных одним лишь наблюдением за тем, как деградировали Вооруженные силы Украины при генерале Сырском. Поэтому для меня особое удовольствие — молча следить за тем, что делает генерал Драпатый с тех пор, как он стал главнокомандующим ВСУ. Вы можете без труда представить, как я сижу где-нибудь в полумраке, с сигаретой, просматриваю новости и довольно ухмыляюсь…

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Разумеется, в любой «официальной оценке» или «заявлении» напишут, что после того, как 21 июля 2026 года Драпатый сменил Сырского на посту главнокомандующего, он инициировал «ряд институциональных, организационных и тактических изменений, призванных покончить с микроменеджментом его предшественника» и перевести ВСУ на децентрализованную модель управления по принципу Auftragstaktik — когда подчиненным ставят задачи, оставляя при этом им свободу выбора способов их выполнения. Иными словами, он «превращает ВСУ в НАТО». Но, если спросите меня, этот господин пошел гораздо дальше. И от этого ваш покорный слуга просто счастлив.

По правде говоря, Драпатый почти ничего не делает «спонтанно», «за один раз» или «немедленно».