Сергей Притула

Сергей Притула

Волонтер, основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы

Подводные камни для Драпатого

22 июля, 09:11
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Что может сыграть против Михаила Васильевича на фоне завышенных ожиданий

Назначение Михаила Васильевича Драпатого на должность главнокомандующего — это, безусловно, отличная новость.

Однако назначения на фоне общественной турбулентности всегда таят в себе множество подводных камней.

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Прежде всего, речь идет о завышенных ожиданиях.

Понятно, что у Драпатого есть свое видение процессов, есть команда и, что важно, безусловное уважение среди военных. Но проблема с мобилизацией не решается по взмаху волшебной палочки. Ситуация на фронте не стабилизируется автоматически только лишь потому, что на должность пришел Драпатый.

Михаил Васильевич слишком порядочный

Кадровые перестановки по вертикали нового главнокомандующего займут время.

Время!

Это то, что может сыграть против Михаила Васильевича в условиях завышенных ожиданий. Поэтому я бы очень хотел, чтобы мы это осознавали и не давили. Ведь давления и так будет достаточно.

Должность главнокомандующего — не только военная, но и политическая. А там, где политика, там и давление — это постоянное явление. В конечном счете, главная проблема Драпатого не в этом, а в том, что Михаил Васильевич — человек слишком порядочный. Всё пропускает через сердце.

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Напомню, что Драпатый — один из крайне немногих высокопоставленных командиров, подавших рапорт об отставке с должности из-за халатности своих подчиненных.

Это — о совести и ответственности.

Надеюсь, что вызовы новой должности и совесть Михаила Драпатого смогут сосуществовать. От себя лично и от всей команды фонда приветствуем это назначение и желаем Главнокомандующему успеха! С Богом!

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Текст опубликован с разрешения автора

Теги:   Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый Сергей Притула Мобилизация в Украине Война России против Украины

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