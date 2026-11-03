Фиктивная медсестра и события на Борщаговке. Причины и последствия

Проще всего было бы написать: все причастные к опрокидыванию автобуса с азовцами должны быть сурово наказаны. Но это лишь 50% дела

1. Я много раз говорил, что одна из наших главных проблем — отсутствие политиков, задающих общенациональную повестку дня. Точнее, существуют лишь два института: борцы с коррупцией (в широком смысле), монополизировавшие право определять, «кто является коррупционером», и президент, который задает внутреннюю повестку через внешнеполитическую деятельность.

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Все остальные политические и квазиполитические силы формируют повестку дня исключительно в своих собственных «пузырях». А это, в свою очередь, ведет к очень серьезной сегментации и расслоению общества, поскольку эти «пузыри» выстраивают свою идентичность прежде всего на враждебности к другим.

2. В 2022 году у нас возник своего рода горизонтальный пакт о том, что есть добро, а что зло, что допустимо, а что нет. За последний год, как мне кажется, происходит очень серьезная эрозия этого пакта. Он все еще держится, он довольно прочен, но все больше разрушается.

Катастрофическая проблема — рост вражды между политическими «пузырями»

3. События в Петропавловской Борщаговке имеют все признаки организованной акции: 14-летний подросток перелезает через забор части, тут же подъезжает «медсестра-стримерша», а затем люди, ненавидящие ТЦК и молчаливо принимающие дезертиров, ощущают свою безнаказанность.

И здесь мы подходим к главному: почему они чувствуют свою безнаказанность?

С одной стороны — потому что они в толпе. С другой — все знают расценки в ТЦК, и никакие реформы не дают никакого результата. Многие знают о фиктивных врачах, которые за определенную плату отвезут тебя на скорой «на свободу», и т. д. И главное — вчера все могли убедиться: Жан Новосельцев может спокойно вести стримы о «пыточной», и ему за это ничего нет.

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4. Если всё это упростить: в 2022 году абсолютное большинство сказало: «Я — это государство». В 2026-м абсолютное большинство говорит: «Я за Украину, но государство мне не очень нравится». То есть мы возвращаемся к одной из главных проблем страны: мы сформировались как политическая нация, но никак не можем достичь консенсуса с государством.

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5. Повторю: пока что горизонтальный договор о том, что допустимо, а что нет, относительно прочен. Но мы сталкиваемся с катастрофической проблемой — углублением раскола и вражды между сегментированными политическими «пузырями». Выйти из этого кризиса без общенационального диалога невозможно. Так же, как невозможно будет это сделать, если все виновные во вчерашних событиях не понесут сурового наказания.

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Текст опубликован с разрешения автора