Достаточно только захотеть Сегодня, 20:13 2506 Цей матеріал також доступний українською

Интересно наблюдать за гривней в последнее время

В отличие от развитых финансовых рынков, которые бросает то вверх, то вниз, после каждого раунда американо-китайских переговоров, наша денежная единица держит марку. Кто бы и о чем не говорил, какие бы апокалиптические сценарии не строил, а она не сдает позиций.

Первый тур выборов выстояла, второй пережила, затягивание с инаугурацией осилила, к досрочным парламентским готовиться начала, а вот на прошлой неделе возьми, да и дрогни. Чуть-чуть, не сильно, на несколько десятков копеек. Ерунда, конечно, но вот повод, мне кажется, заслуживает внимания. Дело в том, что на прошлой неделе правительству не удалось взять в долг в желаемом объеме, разместив очередную порцию краткосрочных ОВГЗ среди иностранных кредиторов.

Вот и пришло в страну валюты меньше, чем ожидалось. Может, конечно, и совпадение, а может, и нет, жизнь покажет. Да и трагедии, безусловно, никакой, скорее всего, в ближайшее время долгов доберут до желаемого. Но симптом интересный, ведь речь идет об источнике нашей нынешней макроэкономической стабильности, как минимум, в краткосрочной перспективе. А он у нас один — способность брать в долг, на короткий срок, задорого. За счет долгов мы уже много лет живем.

Этой новостью никого не удивишь. Но, вот то, что долг становится все короче, навевает грустные воспоминания двадцатилетней давности. И хотя, всем понятно, что краткосрочный долг — это рискованно, по-другому, к сожалению, никак. Надолго и недорого уже никто не дает.

А раз не дают, нужно подручными средствами обходиться. Вот правительство уже почти два года и возводит пирамиду ОВГЗ, которая, как подсказывает историческая память, рискует обвалиться в любой момент, потянув за собой гривню, местные банки и всю экономику, в целом.

Двадцать один год назад, в 1998 году, причиной дефолта в России стали слабая экономика, низкий уровень иностранных инвестиций, большой долг, обслуживание которого происходило за счет выпуска становившихся всё доходнее краткосрочных государственных обязательств (ГКО) и начинавшийся глобальный кризис, спровоцировавший снижение цен на сырьё, продажа которого, по-прежнему, составляет основу доходов РФ.

Нет сомнений, что сегодняшняя Украина выглядит чуть получше, чем ельцинская Россия, но, согласитесь, если в предыдущем абзаце буквы «РФ» заменить на «Украина», а дату на сегодняшнюю, то описание, по сути, весьма точно характеризует ситуацию в нашей стране. Инвестиций нет, политический кризис стучится в дверь, экономика еле развивается, долгов много, торговая война между Китаем и США, приближающая глобальный экономический кризис, грозит обрушить доходы от основных продуктов украинского экспорта, а правительство, находясь в безвыходной ситуации, пытается удержать ситуацию с помощью дорогого краткосрочного долга.

Вы спросите, сгущаю ли я краски, предрекая дефолт? Да, сгущаю и при этом очень надеюсь, что, как всегда, мы каким-то образом выкрутимся! Хотя ситуация с внутренним долгом заставляет тревожиться. Вот, представьте, что у вас есть знакомый, который ни учится, ни работать не хочет, а только и делает, что распродает оставшееся имущество, немного подворовывает и каждые три месяца прибегает к вам одолжить денег под огромные проценты. Как бы вы оценили его кредитоспособность и финансовые перспективы?!

Ну, а когда оцените, то и ответ на вопрос «Что со сбережениями делать в долгосрочной перспективе?» станет очевидным. Можно, конечно, продолжить инвестировать в строительство. На выбор — можно достраивать пирамиду ОВГЗ, а можно киевские новостройки, уговаривая себя, что в 2007 цены были справедливыми, а сейчас достигли дна, и настало время покупать. Можно довериться банковским депозитам, но с точки зрения формальной логики пирамида ОВГЗ доходнее и менее рискованно. А если рухнет, то банкам всё равно не поздоровится. Ну, а разумнее всего, вместо разговоров о невозможном поднять задницу с дивана и воспользовавшись советом Баффетта инвестировать в американский рынок акций. Тем более, для тех, у кого есть честные или хорошо отмытые деньги, вся процедура займет каких-то пару недель.

Ну, а если делать ничего не хочется, тогда просто ждите. У нас ведь теперь большие политические перемены. Президент и «новые лица», готовящиеся занять места в новом парламенте, обещают сделать жизнь людей богаче. Более того, предпринимать для этого ничего не нужно, достаточно будет только захотеть и все само собой свершится.

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