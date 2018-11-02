Марина Дорош

Сладкая перспектива встречи с Трампом помогла России проглотить горькую и неизбежную потерю престижа от краха устаревшего соглашения
Пять причин внимательно следить за президентскими выборами в Грузии
Харьков расположен на дальнем востоке страны – всего лишь в 30 километрах от границы с Россией. Я потратил не более пяти минут, чтобы прочитать об этом городе до поездки
Президент и правительство России начали усиленную подготовку к жизни после долларов. А жизнь эта простой не будет
Пора бы украинцам понять: экономика не барон Мюнхгаузен, она не вытащит сама себя из болота за волосы. Экономика запускается политикой. Но не той, что прописывает языковые квоты
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