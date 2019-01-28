Дорогое Минобразования, вам нечего терять Вчера, 21:03 1196 Цей матеріал також доступний українською

МОН готовит положение, регулирующее индивидуальные формы образования

Запрос на умело подчиняющихся и одинаково мыслящих исполнителей, который выполняла система образования в предыдущие столетия, в наше время сильно упал благодаря развитию технологий и увеличению доли креативных индустрий.

Основная ценность выпускников для экономики и бизнеса в способности творить инновации и принимать нестандартные решения, а не в умении подчиняться и организовываться в массовые отряды синих воротничков.

Если проводить параллели с шоколадом, то на место шаблонных массовых изделий тоннами (читай – выпускников системы образования), пришло время крафтового шоколада (детей с разными сильными сторонами) – когда ценится разность всех цветов, вкусов и начинок. Потому если в стране есть люди, готовые развивать “крафтовость” образования – в виде новых подходов, форматов, глубины и ширины, было бы отлично, если не поддержать их в этом, то хотя бы не мешать им бюрократическими ограничениями.

Сейчас МОН готовит положение, регулирующее индивидуальные формы образования. Несмотря на несколько раундов консультаций, весьма открытый процесс его подготовки и некоторые шаги навстречу, проект документа сырой, он не будет способствовать развитию альтернативных форм и по большому счету не решает существующих проблем у хоумскулеров.

Семейное обучение и индивидуальная образовательная траектория, прописанные в новом законе “Об Образовании” могли бы стать хорошим решением для многих детей, особенно на время переформатирования всей системы и смены поколений учителей и подходов. Но этого не произойдет, пока МОН не созреет дать понятные, простые и четкие формулировки для их реализации на местах.

В точке регулирования семейного образования и всякого рода индивидуальных траекторий сошлись несколько интересов. МОН хочет все контролировать. C одной стороны – боится массового бегства школьников из школ в безделье, а с другой – поскорее отчитаться по выполненной работе “легализации индивидуальных форм обучения”. Поспешное принятие сырого документа приведёт к возникновению новых вопросов, которые надо будет срочно решать.

Массового бегства на домашнее обучение не произойдет

Большинство традиционных школ не хотят ничего менять. С одной стороны не видят потребности, поскольку сталкиваются в основном с семьями, которым подходит очная форма получения образования. С другой – испытывают страх потерять часы и финансирование, а с третьей – не до конца понимают, как работать с семейниками, чтобы не остаться крайним в случае возникновения проблем (того самого безделья). Нынешний проект положения им не поможет разобраться.

Частные школы хотят расширить свой рынок в надежде удлинить клиентские списки и приумножить капиталы. Конкуренция частников, вероятно, приведет к росту качества образовательных услуг, а принцип “деньги за ребенком” еще и простимулирует госшколы становиться лучше, чтобы не было большого оттока детей и денег из системы. Потому доступная финансируемая государством опция дистанционного и семейного образования пойдет на пользу всем. Ибо в результате улучшится качество. И тогда это тотальный вин-вин для всех.

Родители и дети мечтают идти своими путями без лишней бюрократической проволоки. Дети же в центре системы – так ведь гласят принципы НУШ!

Массового бегства на домашнее обучение не произойдет. Перевод ребенка на этот формат – слишком много труда и ответственности для родителей. В некоторых случаях и большие траты. А ни к труду, ни к тратам, ни к ответственности за образование своих детей наше общество в большинстве своем пока еще не созрело. Потому что ценности большинства еще не в образовании.

В самых продвинутых странах, поддерживающих домашнее обучение, в т ч деньгами, количество хоумскулеров не превышает 2-3%. По данным национального опроса, в Украине эта цифра не превышает 1% (GfK, 1000 респондентов, январь 2018). Согласно данным, полученным по запросу Освітнім експериментом, 59% ничего не знают о такой возможности, а только 17% населения позитивно или скорее позитивно, чем негативно относятся к идее обучать детей дома.

В Украине существует Международная украинская школа (МУШ), которая позволяет украинским детям, живущим за границей, учиться и аттестоваться дистанционно. Она финансируется госбюджетом. Но такого проекта для детей, живущих внутри страны нет. Почему школьники внутри страны, на налоги родителей которых и содержится вся эта система, дискриминированы в сравнении с теми, кто живет за границей? Чем мы хуже и почему должны искать редкие госшколы, унижаться перед администрациями и приносить кучки справок, или платить частным школам, чтобы получить возможность выбирать формат и проходить аттестацию? Почему дать зеленый свет свободе выбора и многообразию внутри страны настолько сложнее?

И я не понимаю, почему существует такое большое сопротивление домашникам. Мы на самом деле очень выгодны для всех. Для нас не надо убирать классы, отапливать помещения и ремонтировать крыши, не надо содержать огромный штат бюрократов или закупать телевизоры. Нам нужна бумажка об окончании, чтобы можно было сдавать ВНО и поступать дальше, а также редкий и качественный контакт с учителями – для поддержки, и то не всем.

Но сейчас Положение не обеспечивает даже этого. Нынешний документ из-за несовершенства на практике будет способствовать вытеснению семей в платные форматы частных заведений вместо того, чтобы обеспечить простые и понятные правила игры и предоставить бесплатную аттестацию и поддержку детям, выбирающим не ходить в школы и учиться самостоятельно.

Самые известные ученые и изобретатели мира (Белл, Эдисон, Эйнтштейн, Ньютон) и писатели всех времен и народов (Марк Твен, Г.Х. Андерсен, Агата Кристи и Чарльз Диккенс),13 из 44 американских президентов, Чарли Чаплин и Луи Армстронг, а также первая афроамериканская Госсекретарь США Кондолизза Райс получили домашнее образование.

Семейная форма (и здравый текст положения для ее урегулирования) – это шанс для Украины вырастить прорывных инноваторов, лидеров и предпринимателей, не отягощенных “прелестями” системного подчинения и шаблонами консервативной школы. Ведь даже парочка таких уникумов стоит того, чтобы попробовать. По большому счету, дорогое Министерство образования, вам нечего терять.

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