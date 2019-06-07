Дорогая пресс-служба Зеленского Сегодня, 14:16 Цей матеріал також доступний українською

Помните: если у России на Донбассе есть проблемы, то мы это используем, а не говорим, что знаем

Дорогая пресс-служба администрации президента Украины полагает, что обстрелы на Донбассе являются свидетельством какой-то потери некой управляемости над наемниками со стороны России.

Вам, конечно, виднее.

Однако есть несколько очевидных до боли вещей, согласно которым ваше заявление выглядит весьма сомнительно.

Прежде всего потерять контроль над теми, кого нанял (над наемниками), невозможно. Ты просто прекращаешь их нанимать — и проблема решится сама собой. Россия не может потерять контроль над своими наемниками на Донбассе. Она их туда отправляет, занимается их ротацией, кормит, одевает, вооружает, платит заработную плату, подписывает приказы на применение оружия. Наемники не могут жить без боеприпасов, питания, медикаментов, заработных плат. Поэтому Россия контролирует их каждую секунду, полностью и бескомпромиссно.

Никаких изменений в «переговорной тактике» России не произошло

Во-вторых, если, дорогая пресс-служба, ты и получила какой-то секретный доклад либо открытые аналитические оценки о том, что в управлении наемниками со стороны России есть проблемы, то необязательно говорить об этом вслух.

Почему? Потому что мы обвиняем Россию в том, что она ведет против Украины войну. И тезис о том, что Россия не контролирует наемников на Донбассе, безупречно укладывается в логику российской пропагандистской линии — «нас там нет, а если в Украине хотят мира, то пусть договариваются с Донецком и Луганском». Надеюсь, уважаемая пресс-служба, вы же не готовы согласиться с этой «логикой»? Потому что если готовы, то у вас возникнут серьезные проблемы со своим работодателем — президентом Зеленским, который четко, однозначно и уже неоднократно заявлял, что о мире на Донбассе и в Крыму говорить надо с Россией, а не с наемниками. И даже в последнем абзаце в вашем сообщении указана его цитата о том, что Россия пытается сорвать переговоры.

Так все же пытается сорвать или не контролирует ситуацию? Улавливаете? Это несложно: если у России на Донбассе есть проблемы, то мы это используем, а не говорим, что знаем.

И, в-третьих, дорогая пресс-служба, война началась до того, как вас назначили на должности. Давно — пять лет назад. За это время было около 18−19 различного рода перемирий, приостановок огня и т. д. А нарушений режимов тишины, перемирия и т. д. — в десятки тысяч раз больше. Изачастую пики этих нарушений приходились на активизацию переговорных процессов. То есть это эдакая российская тактика: чтобы Украина легче соглашалась на то, что ей невыгодно — стрелять и убивать больше. Поэтому увеличение количества обстрелов и жертв в результате этих обстрелов, наиболее вероятно, свидетельствуют не о потере контроля Россией над наемниками, а наоборот — Россия их контролирует превосходно, эффективно использует их как рычаг в переговорах. А заодно и то, что никаких изменений в «переговорной тактике» России не произошло.

Как избежать этих логических ловушек? Полагаться не только на свое понимание того, что услышал, увидел, прочитал — в том числе от президента — но и общаться с ответственными за эти направления профессионалами. Со временем приобретается сноровка, но прекращать консультации в любом случае не следует.

Текст опубликован с разрешения автора

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