О войне в Иране и стоимости ваших сбережений

Насколько вас беспокоит война в Иране? Подавляющее большинство украинских граждан — ровно настолько, насколько она влияет на цены на нефть, ибо это означает более высокие цены на АЗС и дополнительные поступления в бюджет РФ

И то и другое плохо, но, к сожалению, это далеко не всё. Амбиции Трампа и способы их реализации оказывают огромное негативное влияние на мировую экономику в целом, и волна этого негатива рано или поздно докатится и до нас с вами — причем не только в виде цен на бензин А-95 и дизельное топливо.

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Многие полагают, что если страна обладает значительными собственными запасами нефти, то ее гражданам вовсе не стоит беспокоиться из-за войны в Иране и возможного роста цен на топливо. Мол, пусть кто-то где-то там воюет, а мы как добывали нефть, так и продолжим это делать и продавать ее внутри страны по низкой цене. Не получится —