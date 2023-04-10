Что не так с деньгами для доплаты военным 10 апреля, 16:54

Депутаты вернули доплаты военным в 30 тысяч гривен

И хорошо, если это смогут реализовать. И как часто бывает, добрым делом прикрывают недостойное.

Средства для этих выплат нардепы хотят привлечь из сокращения зарплат членов наблюдательных советов госпредприятий, зарплат в Нацбанке и не только. То есть снова ищем тех, кто будет за 5 копеек зарабатывать для государства миллиарды. Говорят, в сказках такое бывает.

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Во-первых, похоже, пасхальные праздники заставили депутатов поверить в чудеса. Как, например, взять пять хлебов и накормить тысячи человек. Потому что в стране не будет столько членов наблюдательных советов, чтобы профинансировать даже незначительную часть этих выплат.

Но вера творит чудеса, как я слышал. Хотя, как атеисту киевского патриархата, мне трудно в это поверить.

Но легко поверить в очередную попытку разрушить реформу корпоративного управления. Правда, в результате этого денег в государстве будет меньше, потому что на государственных компаниях воровать будут больше. И тогда дефицит бюджета и возможности платить военным уменьшатся. Мы ведь помним, что на армию мы можем тратить только те средства, которые зарабатываем сами? Ах да, еще есть печатный станок НБУ… .

Но ведь главное верить, правда.

И главное это традиции. У нас же есть традиция разрушать реформы сразу как получим на эти реформы деньги от МВФ. Вот мы и продолжаем. С — стабильность.

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