Что еще для мира придумает Трамп. 16 свежих прогнозов на 2026 год

2026 год знаменует собой рассвет нового мирового порядка — в том виде, в каком его предлагает Америка Трампа. Что это означает для мира и Украины

Новый год Дональд Трамп начал с демонстрации силы, побив все свои прежние рекорды. 2 января он пригрозил Ирану военным ударом, а уже на следующий день распорядился атаковать Венесуэлу и похитить ее лидера. И провел триумфальную пресс-конференцию, на которой с подробностями рассказал о захвате Николаса Мадуро и его супруги. По словам Трампа, оба в наручниках были отправлены в Нью-Йорк для того, чтобы предстать перед судом по обвинениям в наркоторговле.

Реклама

Дальше — больше: Америка, заявил он, будет управлять Венесуэлой, восстанавливать ее нефтяную промышленность и править страной до «справедливого и честного перехода власти». Но речь идет вовсе не о демократии. На кону — нефть, контроль над наркотрафиком, власть и деньги.