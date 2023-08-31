Умеют ли учителя оказывать домедицинскую помощь 31 августа, 14:47

Ожидать, что учителя знают, как спасти ребенка, не стоит. Если их этому не учили

У полномасштабной войны много разных последствий, некоторые из которых не очевидны. Одним из таких последствий является то, что сотни тысяч людей прошли и еще пройдут подготовку по оказанию домедицинской помощи или ее армейской «сестры» — тактической медицины.

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Знания и готовность спасти другого меняют жизнь. Первое, что приходит после обучения первой помощи или такмеду — понимание, сколько людей можно было бы спасти. Второе — удивление. Если мы способны готовить десятки тысяч военных во время полномасштабной войны, что мешало и мешает нам тренировать гражданских? Загрузка которых — меньше, логистика — проще, а потребность в спасательных навыках — высокая.

Можно дискутировать, кому из гражданских навыки первой помощи нужнее уже здесь и сейчас. Однако дискуссиям нет места там, где однозначность выносит закон.

Завтра украинские дети вернутся в школу, и мне хочется привести один из самых актуальных примеров. Закон Украины О полном общем среднем образовании, в частности, его 22 статья, обязывает педагогических работников владеть навыками домедицинской помощи.

Не абстрактно « знать», а пройти эффективное обучение

К сожалению, часто закон существует отдельно от реальности, и реальные изменения начинаются только после привлечения к тому или иному делу общественного внимания. Я буду очень счастлив, если не будет никакого casus belli — случая, который заставил бы обратить на это внимание. Но если вопрос наличия у учителей навыков спасения встанет, на него будет два варианта ответа.

Первый, формальный: все в порядке. У меня мало сомнений, что с введением закона, который обязал педагогов знать домедицинскую помощь, в школах завели ведомости, в которых каждый учитель уже расписался. Какая разница, подписываться за домедицинскую помощь или за пожарную безопасность, правила поведения во время пандемии, знание правил охраны труда или что-то другое? Как это проверить?

Второй, реальный ответ: ожидать, что учителя знают как спасти ребенка, не стоит, если их этому никогда не учили. Требовать от них этого знания, не дав возможности научиться — неэтично и неэффективно. Хотя бы потому, что в Украине исторически отсутствовал ресурс, чтобы эффективно научить оказывать домедицинскую помощь такое количество людей, не говоря уже о регулярной переподготовке для сохранения навыка.

Зато проблему можно решить, осуществив ряд шагов:

— Признать, что владение навыками домедицинской помощи учителями — не только требование закона, но и реальная потребность.

— Признать, что научить более четырехсот тысяч человек одновременно — невозможно ни экономически, ни физически.

— Внести изменения в закон, предложив школам иметь 10% педагогических работников, которые будут готовы оказать помощь, то есть не абстрактно «знать», а пройти современное и эффективное обучение, получить сертификат, срок действия которого потребует обновления навыков не реже, чем раз в два года.

— Обратиться к многочисленным организациям, собирающим деньги по всему миру (как это делает ООН, Международный Красный Крест и другие) с целью оплатить подготовку 40 тыс. наших учителей.

Лишь бы было желание общества и ответственных за это лиц не просто довольствоваться формальным ложным ответом, но и погрузиться в глубину реальной проблемы.

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