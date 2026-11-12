Крокодилов становится все больше

Все перепощивают фотографии с лепниной и крокодилами в пентхаусе и снова говорят о коррупции и негативном отборе в чиновничьем аппарате. Но когда коррупция чиновников становится нормой, ее прямым следствием становится коррупция бизнесменов, и там негативный отбор работает по иным законам жанра.

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В системе чиновник, который не берет взяток, может очень долго сосуществовать с тем, кто их берет, просто не замечая этого — особенно если у последнего есть поддержка «сверху» и система это «проглатывает».

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В бизнесе всё иначе: предприниматель, имеющий доступ к ресурсам и тендерам, «подстроенным» под него, вытесняет тех, кто играет честно, и рынок остается за несколькими «своими», которые лишь имитируют конкуренцию. Так круг замыкается: чиновники предоставляют доступ, бизнесмены укрепляют свое влияние, и всё продолжается по-прежнему.

И вот сейчас, когда нам критически важно в кратчайшие сроки выстроить эффективную защиту энергетики, мы напоминаем пастухов, которые раз за разом пытаются переправить отару через реку с крокодилами: овец с каждым разом всё меньше, крокодилов — больше, они ведут себя всё наглее и агрессивнее, а мы упорно называем это «устойчивостью».

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Текст опубликован с разрешения автора