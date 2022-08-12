Сергей Фурса

Сергей Фурса

Колумнист, инвестиционный банкир, заместитель директора Dragon Capital

Украина заморозила долги

12 августа, 13:35
Эксклюзив НВ

В украинском сегменте ключевым событием стало завершение реструктуризации

Рынки сохранили оптимистическое настроение, поддержанное американской статистикой. Шутка ли, впервые за долгое время инфляция снизилась. А рынок труда остается очень сильным. Это тут же породило ожидания, что ФРС может не так агрессивно поднимать ставки. Ведь инфляцию уже почти победили. Все также просто, как в фильмах Марвел (пока на рынках оптимистическое настроение, они предпочитают именно вселенную Марвел, а вот когда все полетит к чертям, а рано или поздно это случится, можно будет переключаться на депрессивный ДС, благо там как раз снимают следующий Джокер). Как результат, возрадовались инвесторы и спекулянты, больше всего в жизни опасающиеся роста стоимости денег. Потому как уже целое поколение на Уолл-стрит выросло в условиях, когда деньги бесконечные, и они ничего не стоят. Как результат, индекс S&P500 прибавил еще около 50 пунктов и откроется в пятницу на отметке в 4207 пунктов.

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Одновременно с этим, идет ослабление доллара. Случайно забредшие на Уолл-Стрит люди могли бы удивиться. Как так получается, оптимизм, инфляцию победили, также уверенно, как Нэнси Пелоси победила китайский авторитаризм, а доллар вдруг слабеет. Но в том и дело, что если в США инфляцию победили, а в ЕС — еще нет, это означает, что в США не надо так сильно поднимать ставки, как на другом берегу океана, а значит, европейская валюта становится более привлекательной.

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Теги:   Курс валют НАК Нафтогаз Украины Минфин Украины Неделя по-деловому с Сергеем Фурсой

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