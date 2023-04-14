Доллар в опасности? Главный ответ на этот вопрос 14 апреля, 19:13

В последнее время все чаще стали звучать разговоры о том, что доллар может потерять свой статус мировой валюты № 1

Российская война в Украине, недавняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве, а также видимый успех Китая в организации дипломатического сближения между Ираном и Саудовской Аравией стали пищей для возобновившихся разговоров об угрозах для глобального первенства США, и в особенности для господства американского доллара.

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Я наткнулся на такой комментарий в ответ на мою недавнюю статью в журнале Global Policy, в которой оценивалось будущее группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Сейчас эта группа рассматривает возможность расширения за счёт включения таких стран, как Иран и Саудовская Аравия, что заставляет задаться вопросом о критериях членства в группе и роли ее Нового банка развития. Однако создаст ли такая более крупная и влиятельная группа БРИКС-плюс риски для доллара?

Предполагаемые угрозы статусу доллара в мировой финансовой системе не являются чем-то новым. Мне регулярно приходится их слышать, с тех пор как я начал свою карьеру ещё в 1980-е годы. Очевидно, что, если наступит время, когда Америка перестанет быть страной с крупнейшей в мире экономикой, тогда статус доллара окажется под вопросом. Так случилось с фунтом стерлинга в первой половине ХХ века (хотя фунт не терял свои позиции ещё долгое время после того, как Великобританию экономически обогнали другие страны).

Закат доллара не будет обязательно чем-то плохим для США, учитывая все те дополнительные обязанности, которые возникают у эмитента главной резервной валюты мира. В мировой экономике, где Америка уже не является такой же доминирующей, какой была когда-то, нельзя назвать оптимальной ситуацию, когда все остальные страны столь зависимы от американской валютной системы и внутренних приоритетов ФРС. Другие страны, конечно, предпочли бы, чтобы их валюты, монетарная политика и тенденции в торговле не зависели столь сильно от происходящего в США.

Закат доллара не будет обязательно чем-то плохим для США

Однако тот факт, что группа новых держав, в которую не входят США, тешит себя большими надеждами, не обязательно имеет какое-либо значение для финансовой системы с центром в США. Дело в том, что страны БРИКС (и потенциально БРИКС-плюс) испытывают множество собственных серьёзных проблем, и не вполне ясно, чего именно они надеются достичь вместе, помимо символических заявлений. Следует особо отметить, что экономически самыми важными странами в этой группе являются Китай и Индия, а это непримиримые противники, которые редко сотрудничают между собой по каким-либо вопросам. Пока эта ситуация не изменится, можно лишь фантазировать о том, что БРИКС (даже в расширенном виде) способен бросить серьёзный вызов доллару.

Меня часто приводит в отчаяние отсутствие сотрудничества между Китаем и Индией — двух стран с самой большой численностью населения в мире. Если бы они смогли преодолеть историческую враждебность и разработать амбициозную общую программу расширения торговли и сотрудничества по таким вопросам, как угрозы здоровью и изменение климата, тогда идея брошенного БРИКС вызова финансовому и монетарному статус-кво стала бы не просто убедительной — она стала бы неизбежностью.

Руководствуясь этим духом, я давно призываю, чтобы Китай сделал первый шаг, пригласив Индию к совместной разработке элементов своей коронной инициативы «Один пояс, один путь» (сокращённо BRI). Реализация этой амбициозной программы транснациональных инфраструктурных инвестиций в сотрудничестве с Индией позволила бы внести намного более мощный и долгосрочный вклад в развитие Азии и не только. В противном случае программа BRI будет оставаться исключительно китайской инициативой, существующей в первую очередь для того, чтобы навязывать китайские предпочтения другим странам.

Потенциальное пополнение этой группы Саудовской Аравией и Ираном сопровождается схожими оговорками. Да, появление в ней еще двух крупных производителей нефти (помимо России) повышает вероятность, что на какую-то часть нефти цена будет устанавливаться не в долларах, а в валютах других стран. Но если вытеснение доллара не станет открыто заявленной, поддерживаемой всеми по-настоящему, глубокой целью, тогда подобные изменения в счетах будут вдохновлять лишь нишевых финансовых экспертов. Я уже потерял счет, сколько раз я слышал аргументы, почему вскоре цены на нефть начнут устанавливаться в новой валюте. Сначала это должна была стать дойчмарка, потом иена, потом евро. Однако это по-прежнему доллар.

Наконец, и это самое важное, для того чтобы любая из стран БРИКС (или БРИКС-плюс) создала стратегическую угрозу доллару, ей придётся допустить (и более того поощрять), чтобы иностранные и внутренние вкладчики и инвесторы сами для себя решали, когда им покупать или продавать активы, номинированные в валюте этой страны. Это означает, что не должно быть никакого контроля над движением капиталов, подобного тому, который существует в Китае. Пока страны БРИКС и потенциального БРИКС-плюс не найдут убедительной альтернативы доллару для своих собственных сбережений, в господстве доллара не будет никаких реальных сомнений.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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