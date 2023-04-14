Инфляция идет вниз 14 апреля, 11:48 NV Премиум

Инфляция в США снова снизилась. Причем цифра оказалась даже ниже ожиданий рынка

Ведущей темой в мировых СМИ на этой неделе была история с утечкой секретных данных, из которых самой важной информацией было то, что в США плохо с охраной секретных данных. Вся прочая информация была из разряда «капитана очевидность». Снова оказалось, что «правительство скрывает» не какой-то страшный секрет, а тот факт, что у многих руки растут не из того места. Для любителей «Секретных материалов» и теорий заговора обидно. По последним вообще был нанесен серьезный удар, когда выяснилось, как эти данные утекли. Изначально версий было много. Русские всегда под подозрением, ведь у них имидж благодаря Голливуду. Но сейчас видим, что остался только имидж. Китайцы как глобальный противник, тем более, не зря там шар пролетал недавно, может они там сверху что-то подсмотрели, а утечка была ведь в виде не очень качественных фотографий. И последней версией был «идейный дурачок», как уже случалось в истории США. Реальность как всегда, превзошла ожидания, и оказалось, что дурачок, но вообще не идейный, если не считать его любовь к теориям заговора и расизм глубокими идеями. Да и в принципе ты не ожидаешь идейности от чувака, который делает селфи в лифте и просто пытается произвести впечатление на других подростков. В общем, все оказалось настолько просто и тупо, что прямо обидно, причем не только сторонникам теории заговора. Что ж в ближайшие несколько сот лет у него будет время для посещений тюремного психотерапевта, с которым они наверняка найдут причину такого поведения.

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Среди экономических новостей ключевым стал выход данных по инфляции.