Патриотизм и инвестиции — разные вещи 26 июля, 12:47 Эксклюзив НВ

Давайте посмотрим, какие возможности если не для приумножения, то хотя бы для сохранения капитала в Украине сейчас есть и стоит ли ими соблазняться?

Куда инвестировать во время войны? Недавно, путешествуя по интернету, увидел объявление о проведении семинара на тему «Куда инвестировать во время войны?». Не ручаюсь за точное название, но это не важно. Важно, существует ли вообще ответ на этот вопрос в нынешние трудные времена. Если коротко, мне кажется, что он существует только для тех, кто вовремя вывел деньги из Украины за границу. Для этих предусмотрительных инвесторов, хорошо понимавших все риски, связанные с инвестированием в пограничные рынки, а по принятой классификации Украина является пограничным рынком, ничего не изменилось. Их больше не волнует несогласованность действий Минфина и НБУ, девальвация гривны, проблемы с ликвидностью и многие другие неприятные вещи, с которыми приходится «жить» тем, кто верил в растущий рынок украинских новостроек и незыблемую надежность ОВГЗ.

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Звучит саркастически, но я просто произвольно цитирую рекламные лозунги украинских брокеров, финансовых и в области недвижимости, которые они в течение многих лет имплантировали в сознание доверчивых и не очень образованных украинских инвесторов. При чем же здесь брокеры? Во всем виновата война, это форс-мажор! Да, формально брокеры не виноваты — но война это один из реальных рисков, которые иногда материализуются на пограничных рынках. А не война, так революция или еще какой-то катаклизм, который обязательно заканчивается падением экономики, девальвацией, дефолтом и потерей ваших сбережений.

Катаклизм — это не исключение. Интересно, что экономические потрясения в достаточно короткой истории независимой украинской финансовой системы случались не раз, примерно раз в шесть-семь лет. Но, похоже, что украинская инвестиционная память короче даже этих коротких промежутков времени — стоит прийти в себя после потерь, собрать немного нового капитала и услышать призыв о «надежных высоких прибылях, гарантированных государством», как у среднестатистического украинского инвестора наступает полная амнезия, и он снова доверительно несет свои деньги государству и формально честным, но не очень добросовестным брокерам, которые, конечно, не врут, но и всей правды не говорят.

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