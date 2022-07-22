Сергей Фурса

Сергей Фурса

Колумнист, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Тяжелые решения НБУ и Минфина, а также плохие новости из Италии

22 июля, 13:00
Эксклюзив НВ

В Украине на этой неделе вдруг прорвалась плотина экономических новостей

Рынки вдруг оказались оптимистами на этой неделе и показали стремительный рост. Формальным поводом для роста стала информация о том, что Путин пока не отключает газ Европе, вызвав приступ радостных покупок, в том числе, на американском рынке. В итоге, за неделю индекс S&P500 прибавил чуть более 200 пунктов и откроется в пятницу на отметке в 3998 пунктов. Инвесторы и спекулянты решили, что от сохранения хоть какого-то потока газа есть безусловный позитив на фоне оценок Еврокомиссии, а полная газовая блокада со стороны России будет стоить экономике Евросоюза 1,5% от ВВП. Пока Путин играет в игры, вернув поставки газа в объёме 40% от обязательств, и говорит Европе, что полный объем можно легко получить, если запустить Северный поток — 2. Оптимизм на этой неделе захлестнул и развивающиеся рынки, добравшись до самых отдаленных уголков цивилизации в Африке и Азии. Правда, в списке потенциальных дефолтеров появился новенький — Пакистан, чьи долги резко обвалились и падали даже на текущей оптимистической неделе.

Видео дня

Европа в принципе доминировала в бизнес-новостях этой недели. С одной стороны, ЕЦБ, наконец, начал свой путь самурая, подняв первый раз ставку и сразу на 0,5%. В результате паритет евро-доллар снова приказал долго жить. Теперь курс евро снова сильнее доллара, успокаивая украинцев, которые уже несколько недель не могут спать, так переживают за судьбу европейской валюты. С другой стороны, в Европу пришел, возможно, очередной черный лебедь.

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Теги:   НБУ Курс валют Евро Курс доллара к гривне

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