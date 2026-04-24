(Не) идеальный шторм Кремля. Почему Россия «посыпалась»

Как ни парадоксально, но нанесенный Россией ущерб открыл перед Украиной и определенные возможности

Многие эксперты опасались, что война в Иране, развязанная США и Израилем, обернется катастрофическими последствиями для Украины. И действительно — многие проблемы, вызванные этим конфликтом, напрямую отразились на Киеве.

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Деньги и экономику в целом называют «жилой войны». Для России именно нефтяные доходы являются той самый жилой, которая питает всю кремлевскую военную машину.

Война на Ближнем Востоке, как и ожидалось, ударила по мировым поставкам нефти и спровоцировала резкий скачок цен. Чтобы снизить давление на ключевых союзников, США ослабили санкционный режим для покупателей российской нефти из РФ, в частности, для Индии. Во многих отношениях эта цепочка событий стала тем самым «идеальным штормом»,